Ein Stück Märchenwelt im Sauerland

Wo Eis, Geschichten und Fantasie aufeinandertreffen

Wer in der Plettenberger Innenstadt die Tür des „Märcheneis“ öffnet, lässt für einen Moment die gewöhnliche Welt hinter sich. Zwischen Bäumen, fantastischen Figuren und liebevollen Details wartet ein Ort, an dem Geschichten nicht nur erzählt werden. Man kann sie sehen, hören und schmecken.

Seinen Anfang nahm das Märcheneis 2017. Die Idee dazu entstand jedoch schon einige Monate zuvor. Im Dezember 2016 brachten Christina Patzelt und Patrick Tussnat mit „Stadtschatten“ ihre erste Show auf die Bühne. Aus dieser fantasievollen Welt heraus entstand der Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem Geschichten nicht nur für die Dauer einer Aufführung lebendig werden. Am 5. Mai 2017 öffnete schließlich das Märcheneis Softeiscafé seine Türen.



In den folgenden Jahren entwickelte sich die märchenhafte Welt stetig weiter. Eine zweite Bühnenshow entstand, das Märcheneis zog in größere Räumlichkeiten und auch das Angebot wuchs. Seit März 2025 ist die multimediale Wunderkammer Teil des Erlebniscafés und eröffnet ganz neue Möglichkeiten, Geschichten und Fantasie lebendig werden zu lassen.

Geschichten zum Schmecken und Mitnehmen

Doch im Märcheneis gibt es weit mehr zu entdecken als verschiedene Köstlichkeiten. Zu jeder Bestellung erhalten die Gäste einen Brief und somit ein kleines Stück Märchenwelt, welches sie mit nach Hause nehmen können. Bücher und Zeitschriften laden zum Verweilen ein, an ausgewählten Plätzen können Gäste über Kopfhörer Hörspielen und Musik lauschen.

Das Herzstück der Erlebniswelt ist die multimediale Wunderkammer. Licht, Musik und aufwendig gestaltete Kulissen lassen hier Geschichten lebendig werden. Plötzlich befindet man sich nicht mehr mitten in einer Kleinstadt, sondern irgendwo in einer anderen Welt.

In der Wunderkammer wartet bereits das nächste Abenteuer. Nach Leo Zahn bekommt Rabe Vorrax seine eigene Geschichte. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft, Zusammenhalt und Figuren, die zunächst nirgendwo so richtig hineinzupassen scheinen und gerade deshalb gemeinsam etwas bewegen. Neue Charaktere, Musik, Licht und technische Effekte sollen das Erlebnis noch aufwendiger machen. Auch ein geheimnisvolles Baldur-Fest gehört zur Geschichte, ein märchenhaftes Herbstfest, bei dem sogar die Geister tanzen, verspielt und für die ganze Familie.

Quelle: Patrick Tussnat, Märcheneis Märcheneis Plettenberg

Ein wenig den Alltag vergessen

Vielleicht liegt genau darin der besondere Zauber des Märcheneis. Christina Patzelt und Patrick Tussnat haben einen Ort geschaffen, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen bringt und sie den Alltag für eine Weile vergessen lässt.



Und so braucht es für einen Ausflug in den Märchenwald weder sieben Berge noch ein weit entferntes Königreich. Manchmal genügt eine Tür mitten in Plettenberg.