Ein Standort, zwei Kompetenzen: 

5 Jahre gebündelte Stärke in Schmallenberg

Wer in Schmallenberg Wert auf gutes Hören und Sehen legt, findet beides an einem Ort: bei Hörgeräte Kuhnert und See You by V&K Optik. Seit fünf Jahren vereint das Unternehmen an diesem Satandort zwei Fachbereiche unter einem Dach und bietet Kundinnen und Kunden damit eine besondere Kombination aus Hörakustik und Optik.



Die Hörakustik und die Optik gehören hier nicht nur räumlich zusammen, sondern sind Teil desselben Unternehmens. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das: abgestimmte Abläufe, kurze Wege und ein eingespieltes Team, das ganzheitlich denkt. Termine lassen sich bündeln, Wege sparen und Anliegen direkt klären: ein echter Mehrwert im Alltag.



Viele kennen See You noch unter dem Namen Optik Wagener und ist somit ein fester Bestandteil Schmallenbergs über viele Jahre hinweg. Diese gewachsene Erfahrung trifft heute auf moderne Hörakustik und innovative Technologien.



Moderne Hörlösungen mit persönlicher Betreuung

Die Hörakustik bei Hörgeräte Kuhnert steht für individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Von der ersten Höranalyse bis zur langfristigen Nachsorge begleitet das Team seine Kundinnen und Kunden mit Fachkompetenz und Einfühlungsvermögen.



Zum Einsatz kommen moderne Hörsysteme, die sich unauffällig in den Alltag integrieren und gleichzeitig höchsten Komfort bieten: ob beim Gespräch, beim Fernsehen oder unterwegs.



Gesundheitsvorsorge im Blick

Neben der klassischen Versorgung spielt auch die Vorsorge eine wichtige Rolle. Denn: Hörvermögen und geistige Fitness stehen in engem Zusammenhang. Deshalb stellt Hörgeräte Kuhnert Ihnen zusätzlich einen kostenfreien Online-Demenztest zur Verfügung.



Scannen Sie einfach den QR-Code und erhalten Sie eine erste Einschätzung – bequem von zu Hause aus. Der Test ersetzt keine ärztliche Diagnose, kann aber helfen, frühzeitig aufmerksam zu werden und die eigene Gesundheit im Blick zu behalten.





Für unser Team in Schmallenberg suchen wir noch eine/n Hörakustikermeister/Hörakustikermeisterin in Voll- oder Teilzeit für sofort. Hier bewerben:

see you by V&K Optik Kuhnert

Paul-Falke-Platz 5

57392 Schmallenberg

Tel.: 02972 1575

Mo – Fr: 09:00 – 13:00 Uhr

14:00 – 18:00 Uhr

Sa: 09:00 – 13:00 Uhr