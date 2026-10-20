Ein Spaziergang der besonderen Art: 

Unterwegs mit den Grönebacher Wollnasen

Manchmal braucht es nicht viel, um dem Alltag zu entfliehen. Ein paar Schritte im Grünen, das leise Blöken einer Schafherde und ein neugieriger Blick aus dunklen Kulleraugen. In Grönebach lädt Anja Tausch mit ihren „Grönebacher Wollnasen“ zu Spaziergängen der besonderen Art ein. Gemeinsam mit ihrer Schafherde durch die Natur wandern, wo nicht jeder Kilometer und Geschwindigkeit zählt, sondern Ruhe, Achtsamkeit und die Freude an der Begegnung mit den Tieren.



Die Geschichte begann mit einer unerwarteten Begegnung: Als ein Habicht Anjas Hühner bedrohte, zogen die ersten fünf Zwergschafe bei ihr ein. Durch die liebevolle Fürsorge wurden sie schnell zutraulich und begleiteten Anja bald auf Spaziergängen. Nach mehreren Jahren Vorbereitung und einigen behördlichen Genehmigungen startete sie im Frühjahr 2024 die ersten offiziellen Schafwanderungen.

Schafe geben das Tempo vor

Die Schafe werden auf den Ausflügen erst geführt, dann bestimmen sie selbst das Tempo und laufen voraus. Bleibt eines der Schafe unterwegs stehen, weil ein besonders saftiges Grasbüschel lockt, wird eben eine Pause eingelegt. Genau dieses gemächliche Tempo macht den besonderen Reiz der Spaziergänge aus. „Die Ruhe und Gelassenheit der Schafe wirkt entschleunigend auf die Menschen“, erklärt Anja Tausch. Ihre Herde besteht überwiegend aus Ouessantschafen, bretonische Zwergschafe, die ursprünglich von der französischen Insel Ouessant stammen.



Insgesamt leben 19 Schafe bei Anja, jedes mit einem eigenen Namen und einer ganz individuellen Persönlichkeit. „Viele Menschen kennen Schafe nur als Nutztiere. Dabei sind sie intelligent, neugierig und können eine enge Bindung zum Menschen aufbauen“, erklärt Anja. Neben den zwölf kleinen Zwergschafen gehören zur Herde noch vier große Schafe, die ursprünglich gerettete Flaschenlämmer sind, ein Kamerunschaf, und zwei Schafe mit irischer Abstammung.



Für Anja Tausch stehen bei den Ausflügen immer das Wohl ihrer Tiere und ein respektvoller Umgang mit ihnen im Mittelpunkt. Möchte ein Schaf nicht an der Leine laufen, begleitet es die Gruppe frei. Anja kennt jedes Tier in- und auswendig und wählt für jede Tour die passenden Begleiter aus.

Ein Spaziergang zum Entschleunigen





Ein Andenken aus Schafswolle

Ein Spaziergang dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden und findet auch im Winter statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit Mensch und Tier genügend Raum füreinander haben. Der Alltag mit den Schafen bringt auch eine Menge Arbeit mit sich. Neben der Stallpflege und dem Füttern morgens und abends, gehört auch die regelmäßige Klauenpflege und das Scheren der Schafe einmal pro Jahr zur festen Routine. Die Wolle der Schafe findet besondere Verwendung. Sie wird zu Schafswollseife verarbeitet, bei der das Keratin der Wolle in die Seife übergeht. So kann ein kleines Andenken an den Spaziergang mit den Grönebacher Wollnasen mit nach Hause genommen werden.

Handgemachte Schafswollseife

Mehr Informationen: www.groenebacher-wollnasen.de

