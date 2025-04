„Ein spannender Mix aus Talent und Erfahrung“

Team REMBE Rad-Net: Ein voller Rennkalender – mit Highlights im Sauerland

Das Sauerländer Team REMBE Rad-Net steht vor einem Neustart. Neuer Name, neuer Look, neue Fahrer. Was bleibt, ist die Wurzel und die Identität: das Sauerland. Arnsberg bleibt Hauptsitz des Radteams. Nach zwei Trainingslagern und den ersten Rennen auf Mallorca beginnt Anfang März die neue Saison in Kroatien und den Niederlanden.

„Die Stimmung unter den Fahrern ist wirklich besonders. Ein spannender Mix aus jungen Talenten und älteren, erfahrenen Sportlern. Ich glaube, das ist die Mischung, die das Team langfristig nach vorn bringen kann“, sagt Jon Knolle. Nach zwei Jahren beim Team Vorarlberg ist der Unnaer in das Team zurückgekehrt, bei dem er die ersten fünf Jahre seiner Karriere verbrachte.

Neben der Wissensweitergabe an die jungen Fahrer will der 25-Jährige nochmal selbst angreifen: „Ich habe diesen Winter vieles anders gemacht und möchte die gute Form jetzt in Ergebnissen beweisen. Ich weiß, dass ich Rennen gewinnen kann“, zeigt sich Knolle fokussiert.

Erfolgreiches Trainingslager auf Mallorca

19 Fahrer tragen in diesem Jahr das grüne REMBE-Trikot – so viele wie niemals zuvor. 13 von ihnen waren bereits eine Woche im Januar sowie zweieinhalb Wochen im Februar im Trainingslager. Dort absolvierte das Team die mallorquinische Amateur-Rundfahrt Un Hivern a Mallorca. Fünf Rennen, fünf Siege. „Die Vorbereitung lief optimal. Ich bin sehr zufrieden mit der Herangehensweise und der Einstellung der Sportler. Für ihre gute Arbeit können sie sich in den kommenden UCI-Rennen selbst belohnen“, blickt der sportliche Leiter Ralf Grabsch voraus.



Die ersten beiden Highlights werden die Istrien-Rundfahrt in Kroatien (13.3.–16.3.25) sowie die niederländische Olympias Tour (26.3.–30.3.25). Mit 19 Fahrern kann das Team problemlos zweigleisig Rennen bestreiten.

Viele Talente

Neben zahlreichen neuen Fahrern ist auch die Liste der Team-Mitarbeiter länger geworden – vor allem durch die Fusion mit dem Team Rad-Net Oßwald. „Beide Seiten haben auf den Tisch gelegt, was sie mitbringen können, Sportler, Material, Mitarbeiter und Co-Sponsoren“, beschreibt Teamchef Jörg Scherf die letzten Monate. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir gemeinsam eine gewisse Stärke entwickeln können. Schon allein deshalb, weil wir nun mehr Leute sind.“



Rad-Net brachte einen Teil der deutschen Bahn-Nationalmannschaft ins Team ein. Dazu lotsten die Verantwortlichen einige der größten deutschen Nachwuchstalente ins Sauerland. Pepe Albrecht kommt als amtierender Deutscher Juniorenmeister. Leon Arenz, Bruno Kessler und Benjamin Boos gewannen im letzten Jahr Bronze bei den Bahn-Europameisterschaften.

Quelle: Maximilian König und Jannik Janßen Team REMBE Rad-Net

Mit Erfahrung zum Erfolg

Darüber hinaus kehren altbekannte Gesichter ins Sauerland zurück. Neben Knolle sticht vor allem Johannes Adamietz heraus. Der 26-jährige Ulmer fuhr die letzten zwei Jahre im belgischen Pro-Team Lotto Dstny und bringt Profi-Erfahrung mit. 2025 möchte er an seinen letztjährigen ersten Profisieg anknüpfen – in familiären Strukturen:

„Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Die Wege sind kurz. Die Kommunikation ist ehrlich und direkt.“

Ein Transfer-Coup gelang den Team-Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Miguel Heidemann. Der Trierer stand mehrfach auf dem Podium der Weltmeisterschaften im Mixed-Teamzeitfahren und gehört zur erweiterten Weltelite im Einzelzeitfahren. Beim französischen Team B&B Hotels-KTM sammelte er Profi-Erfahrung. Roger Kluge, mehrfacher Bahn-Weltmeister und Etappensieger des Giro d‘Italia, bringt mit 39 Jahren ebenfalls einen riesigen Erfahrungsschatz mit. Darüber hinaus kommt mit Ole Theiler ein weiterer Ex-Sauerländer zurück. Der 22-Jährige zeigte sich dieses Jahr bereits mit demSieg der Amateur-Rundfahrt auf Mallorca in beeindruckender Form.

Deutschland-Tour im Sauerland

„Die Saison wird lang. Wir haben dieses Jahr einen prall gefüllten Rennkalender“, blickt Teamchef Scherf in die Zukunft. Die großen Ziele auf der Straße sind international, aber auch bei nationalen Rennen möchte man mitreden: „Bei der Deutschland-Tour wollen wir natürlich dabei sein, auch die Bundesliga ist ein Ziel. Eschborn-Frankfurt U23, aber auch rund um Köln im Mai sind wichtige Rennen“, betont Scherf.

Vor allem die Deutschland-Tour sticht hervor. An gleich vier Tagen gastiert diese in Nordrhein-Westfalen. Auf der zweiten und dritten Etappe werden Arnsberg sowie weite Teile des Sauerlands zum Mittelpunkt der internationalen Radsportwelt.

Bis August warten noch viele Rennen – und umso mehr Chancen für sportliche Ausrufezeichen. „Sportlicher Erfolg, Aufmerksamkeit, mediale Reichweite. Das muss sich alles gegenseitig ergänzen. Wir wollen 2026 zum Pro-Team aufsteigen, das ist klar unser Ziel“, erklärt Scherf seine Überzeugung, dass der Sprung ins absolute Profi-Geschäft für REMBE Rad-Net greifbar ist.