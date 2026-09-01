Ein Sonntag für Meschede: Bürgerfest bringt die Stadt zusammen

In Enste geben Einsatz- und Hilfsorganisationen bei der Blaulichtmeile Einblicke in ihre Aufgaben. Mobiles Lasertag, Kartfahren mit dem MSC Oberruhr und eine Streetfood-Meile erweitern dort in diesem Jahr das Angebot. Unter dem bewährten Motto „Von Bürgern für Bürger“ macht das Fest sichtbar, wie viele Menschen das Leben in Meschede mitgestalten. Dabei geht es nicht nur ums Zuschauen: Gespräche, Aktionen und verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen laden dazu ein, Vereine und Einrichtungen näher kennenzulernen. Gleichzeitig lässt sich der Festbesuch mit einem Einkaufsbummel verbinden.

Engagement mitten in der Stadt

Wie breit das ehrenamtliche und gesellschaftliche Engagement in Meschede aufgestellt ist, zeigt sich beim Rundgang durch die Innenstadt. Vereine, Initiativen und Institutionen aus ganz unterschiedlichen Bereichen nutzen das Bürgerfest, um ihre Arbeit vorzustellen, über ihre Angebote zu informieren und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Mit dabei sind:

Jugendkunstschule : Mitmachangebote und Tag der offenen Tür in der Kolpingstraße

: Mitmachangebote und Tag der offenen Tür in der Kolpingstraße Ev. Kirchengemeinde bietet Musik und verschiedene Mitmachaktionen.

bietet Musik und verschiedene Mitmachaktionen. Werkkreis Kultur Meschede: Infos zu kommenden Veranstaltungen und kultureller Arbeit in Meschede. Mit Musik von Markuz Walach – BluesRock mit frischem Funk & Soul.

Infos zu kommenden Veranstaltungen und kultureller Arbeit in Meschede. Mit Musik von Markuz Walach – BluesRock mit frischem Funk & Soul. Mescheder Bürgertreff Handwerk-Bar – Für alle, die gerne stricken, häkeln, nähen, basteln oder Reste verwerten.

Handwerk-Bar – Für alle, die gerne stricken, häkeln, nähen, basteln oder Reste verwerten. Soroptimist Club Meschede : Büchertrödel und leckere Waffeln

: Büchertrödel und leckere Waffeln Bürgerstiftung Meschede Infos zu aktuellen Projekten und Aktionen der Stiftung

Infos zu aktuellen Projekten und Aktionen der Stiftung Schutzengel für Tiere : Infos zur Arbeit und Projekten.

: Infos zur Arbeit und Projekten. Seniorenbeirat Meschede : Kunst trifft auf Leerstand.

: Kunst trifft auf Leerstand. Kirchengemeinde Meschede-Bestwig lädt entlang der St.-Walburga-Kirche zu Musik, Spielen und Aktionen ein. Es gibt eine Pflanzentauschbörse, eine Heilpflanzenbörse, eine Marmeladen- und Rezepttauschaktion, ein wenig Kulinarik aus der Klosterküche, ebenso Handwerkskunst und ausgewählte Bücher aus dem Klosterladen, Produkte des Eine-Welt-Ladens (Faire Woche), das W.I.R.-Projekt stellt sich vor, Sport und Spiel für die Kinder – wenn das Wetter mitspielt, gibt es einen Menschenkicker.

Nordfünkchen der KG Blau Weiß Meschede-Nord e.V.: Waffelstand des Vereins.

Waffelstand des Vereins. Förderverein TelefonSeelsorge: Infos zu den verschiedenen Angeboten und der ehrenamtlichen Arbeit.

Infos zu den verschiedenen Angeboten und der ehrenamtlichen Arbeit. Deutsches Rotes Kreuz: Der Trödelladen des DRK öffnet seine Türen ‒ dazu gibt es Popcorn, Cocktails, Waffeln sowie Brat- u. Currywurst.

Der Trödelladen des DRK öffnet seine Türen ‒ dazu gibt es Popcorn, Cocktails, Waffeln sowie Brat- u. Currywurst. Bündnis für Demokratie und Solidarität Meschede e.V. : Informieren und kennenlernen.

: Informieren und kennenlernen. Die Tanzetage Meschede präsentiert einen abwechslungsreichen Querschnitt aus Jazztanz, Kindertanz, Modern Dance, Hip-Hop und Musical Dance auf dem Winziger Platz. Beginn: 15.00 Uhr | Dauer: ca. 30 Minuten.

präsentiert einen abwechslungsreichen Querschnitt aus Jazztanz, Kindertanz, Modern Dance, Hip-Hop und Musical Dance auf dem Winziger Platz. Beginn: 15.00 Uhr | Dauer: ca. 30 Minuten. SSV Meschede: Infos zu allen Abteilungen des Vereins.

Infos zu allen Abteilungen des Vereins. Stadtbücherei Meschede: Basar mit Brett- und Gesellschaftsspielen, Bücherbingo und diverse Spiele an. Weitere Stände und Organisationen vor Ort: Fachhochschule Südwestfalen, Dein Fahrradhau

Basar mit Brett- und Gesellschaftsspielen, Bücherbingo und diverse Spiele an. Weitere Stände und Organisationen vor Ort: Fachhochschule Südwestfalen, Dein Fahrradhau Kulinarische Vielfalt: Der Kulturverein Mala Kurda serviert auf dem Von-Stephan-Platz kurdische Spezialitäten. Darüber hinaus gehören unter anderem Crêpes, Hot Dogs und Eis zum gastronomischen Angebot.

Der Kulturverein Mala Kurda serviert auf dem Von-Stephan-Platz kurdische Spezialitäten. Darüber hinaus gehören unter anderem Crêpes, Hot Dogs und Eis zum gastronomischen Angebot. Bürgerbus Meschede: Infos zu Fahrplänen, Angeboten und dem ehrenamtlichen Fahrerteam

So entsteht in der Innenstadt ein vielfältiger Querschnitt durch das Mescheder Stadtleben – mit vielen Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Angebote kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Darüber hinaus präsentieren sich zahlreiche weitere Akteure wie die Fachhochschule Südwestfalen, Dein Fahrradhaus, Duschking Meschede, Fitline, Pampered Chef Direktvertrieb, MysteryBox, Vario Überdachungstechnik Kielgast GmbH & Co. KG, Vorwerk Kobold, Vorwerk Thermomix und die Westfalenpost.

Die Bühne gehört Musik und Tanz

Für den passenden Soundtrack zum Bürgerfest sorgt das Bühnenprogramm in der Innenstadt. Über den Nachmittag wechseln sich Bands und Chöre mit Tanzgruppen ab. Auf der Bühne stehen dabei sowohl junge Nachwuchstalente als auch erfahrene Musikerinnen und Musiker.

Den Anfang machen ab 13.00 Uhr die inklusive Band „Inclusions“ und die „Big Band +“ der Musikschule HSK mit Live-Musik. Um 14.15 Uhr übernehmen die Nordfünkchen der KG Blau Weiß Meschede-Nord die Bühne. Ab 14.30 Uhr ist anschließend der Interkulturelle Chor der Musikschule HSK zu hören. Nahtlos geht es musikalisch mit der St.-Walburga-Realschule weiter: Um 15.30 Uhr singt der Schulchor, um 16.15 Uhr übernimmt dann die Cosmopolitans-Band. Damit spannt das Programm einen Bogen von Chor- und Bandmusik bis hin zu unterschiedlichen Tanzauftritten und gibt zugleich lokalen und regionalen Akteurinnen und Akteuren Raum, ihr Können zu präsentieren.

In Enste dreht sich alles um Blaulicht und Action

Während in der Innenstadt Musik, Vereine und Begegnung im Mittelpunkt stehen, wartet in Enste ein ganz anderes Programm. Die Blaulichtmeile macht die Arbeit der Einsatz- und Hilfsorganisationen anschaulich und bietet die Gelegenheit, Menschen, Technik und Aufgaben hinter Feuerwehr, Rettung und Hilfe kennenzulernen. Fahrzeuge und Ausrüstung können aus der Nähe betrachtet werden, Einsatzkräfte beantworten Fragen und verschiedene Aktionen vermitteln einen Eindruck davon, was im Ernstfall zählt. Damit richtet sich die Blaulichtmeile nicht nur an eingefleischte Technikfans, sondern bietet allen die Möglichkeit, die Arbeit der Organisationen auf anschauliche Weise kennenzulernen. Zu den Blaulicht-Angeboten gesellen sich in diesem Jahr weitere Aktivitäten. Beim mobilen Lasertag sind Reaktionsvermögen und Teamarbeit gefragt und beim BungeeRun und Basketball gibt es die Möglichkeit gegeneinander anzutreten. Wer sich für Motorsport begeistert, kann beim Kartfahren mit dem MSC Oberruhr aktiv werden.

Zwischen Fahrzeugen, Aktionen und Mitmachangeboten bleibt in Enste auch Zeit für eine kulinarische Pause. Eine Streetfood-Meile ergänzt das diesjährige Programm und sorgt für umfangreiche Essensoptionen.

Stadtbummel und Bürgerfest miteinander verbinden

Auch der lokale Handel gehört zum Bürgerfest-Sonntag. Der Besuch der Veranstaltung lässt sich mit einem Bummel durch Meschede verbinden. Zwischen den Angeboten der Vereine, dem Bühnenprogramm und den Aktionen bleibt Gelegenheit, die Geschäfte und Angebote vor Ort beim verkaufsoffenen Sonntag zu entdecken – auch im Gewerbegebiet Enste.

Damit alle Gäste stressfrei anreisen können, pendelt ein kostenloser Shuttlebus zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Enste. Erste Abfahrt: 13 Uhr ab Bahnhof.

Hinweis: In der Innenstadt kommt es zu Straßensperrungen – betroffen sind Ruhrbrücke, Alte Henne, Mittelgasse, Winziger Platz und Gutenbergstraße (10–19 Uhr). Dort gilt auch Parkverbot, die Haltestelle Winziger Platz wird nicht bedient. In Enste ist der Schneidweg am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr aufgrund der Veranstaltung gesperrt und es wird ein Parkverbot eingerichtet. Parkflächen stehen am Kreishaus, im Stiftscenter, am Rathaus, am Bahnhof, an der Post und in Enste bereit.

Die Veranstalter danken der Veltins Brauerei, der Volksbank Sauerland eG, Möbel Knappstein, Intersport Pilz und ITH Schraubtechnik für die Unterstützung. Weitere Informationen zum Bürgerfest gibt es unter www.meschede.de/buergerfest sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.