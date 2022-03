Ein Rucksack voller Abenteuer

Neues Angebot lädt Familien zum Erkunden ein

Mit dem „Eventrucksack“ können Familien mit Kindern zwischen fünf und zehn Jahren auf Entdeckertour gehen und den Wald oder die eigenen Sinne erkunden. Denn in den schwarzen Rucksäcken stecken kleine, spielerische Abenteuer: Eine Audiobox erklärt, was zu tun ist und welche Teile aus dem Rucksack dafür benötigt werden. Die Familien können die Aufgaben auf ihren Lieblingswegen und in ihrem Tempo ausprobieren und den Rucksack so ganz individuell in ihren (Urlaubs-)Tag integrieren.

Der Eventrucksack kann online über www.schmallenberger-sauerland.de/erlebnisse gebucht werden, in der Tourist-Information Schmallenberg abgeholt und für einen Tag mitgenommen werden. Für neugierige Naturforscher bietet sich die „WaldentdeckerTour“ an, bei der in rund drei Stunden unter anderem geschnitzt, Fährten gelesen und ein Waldversteck gebaut wird. Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt, kann die „Sinnesentdecker-Tour“ Langeweile in der Ferienwohnung vertreiben. Denn dabei geht es zum Beispiel um Spiele mit verbundenen Augen oder um einen Geruchstest. In ungefähr eineinhalb Stunden können Kinder und Erwachsenen so ihre Sinne bei spannenden Experimenten auf ganz neue Art erleben.

Quelle: Elke Spaller

Die Waldentdecker-Tour kostet für Gäste mit der Schmallenberger Sauerland Card 29 €. Ohne die Card kostet die Tour 39 €. Die Sinnesentdecker-Tour kostet mit der Schmallenberger Sauerland Card 19 € und ohne Card 29 €. Die Rücksäcke sind für vier Personen ausgestattet. Für jede weitere Person werden bei beiden Touren 6 € mehr berechnet.