Ein neues Kapitel für WortReich

Schmallenberger Buchhandlung zieht um und schafft mehr Raum für Bücher, Spiele und schöne Geschenkideen.

WortReich bleibt der Schmallenberger Innenstadt treu – und entwickelt sich zugleich weiter. Die inhabergeführte Buchhandlung von Katrin Föster verlegt ihren Standort in neue Räumlichkeiten an der Ecke Oststraße/Weststraße. Damit rückt das Geschäft an einen zentralen und gut sichtbaren Platz im Herzen der Stadt.



Die Entscheidung für den neuen Standort ist mit einer klaren Perspektive verbunden. Die größeren Räumlichkeiten bieten WortReich die Möglichkeit, das bewährte Buchangebot auszubauen und um zusätzliche Sortimentsbereiche zu ergänzen. Neben Romanen, Krimis, Sachbüchern sowie Kinder- und Jugendbüchern sollen künftig vor allem Spielwaren, Gesellschaftsspiele und ausgewählte Geschenkartikel mehr Platz erhalten. Regionale Literatur und Titel rund um das Sauerland bleiben selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil.



Anlaufstelle für Familien

„Wir bleiben mitten in Schmallenberg und können unseren Kunden zugleich ein deutlich breiteres und vielfältigeres Angebot präsentieren“, erklärt Katrin Föster. Gerade für Familien soll WortReich damit noch stärker zu einer Anlaufstelle werden, an der Bücher, Spiele und kreative Ideen zusammenfinden.



Seit 2018 gehört WortReich zum Schmallenberger Einzelhandel. Neben dem Geschäft in Schmallenberg unterhält das Unternehmen weitere Buchhandlungen in Meschede und Winterberg. Alle drei Standorte stehen für persönliche Beratung, individuelle Empfehlungen und ein Sortiment, das auf die jeweilige Stadt und die Wünsche der Kunden abgestimmt ist.



„Der Umzug ist für uns ein klares Bekenntnis zum stationären Handel und zur Schmallenberger Innenstadt“, betont Föster. Am neuen Standort soll deshalb nicht einfach nur mehr Verkaufsfläche entstehen, sondern ein lebendiger Ort zum Stöbern, Entdecken und Begegnen. (hh)

Quelle: Buchhandlung WortReich Quelle: Buchhandlung WortReich





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