Ein neuer Treffpunkt für ehrlichen Kaffeegenuss

Zu Besuch bei Kaffee Honesto in Schmallenberg

Hinter dem Konzept stehen Barista Raffaele Iuliucci, Kaffeeröster Christian Heßmann und Kameramann Roman Schauerte. Den Grundstein für ihr gemeinsames Vorhaben legte eine Reise nach Guatemala. Dort erlebten sie den Kaffeeanbau hautnah und lernten die Menschen kennen, die hinter jeder einzelnen Bohne stehen. Schauerte hielt diese Eindrücke in seinem Dokumentarfilm „Kaffeefahrt“ fest.

Quelle: Stefan Schwope Quelle: Stefan Schwope

Die Philosophie des Teams ist klar: „Wir wollen den Menschen nicht einfach nur Kaffee verkaufen, sondern auch die Geschichte und die harte Arbeit hinter jeder einzelnen Bohne transparent machen“, erklärt Christian Heßmann im Gespräch.

Damit setzt sich „Kaffee Honesto“ bewusst von anonymer Massenware ab. Der Rohkaffee wird direkt von ausgewählten Kaffeebauern bezogen, fair vergütet und anschließend auf dem Birkenhof in Holthausen schonend geröstet und veredelt. Das Ergebnis ist ein hochwertiger Spezialitätenkaffee.

Quelle: Stefan Schwope Quelle: Stefan Schwope

Bei der heutigen Eröffnung nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, verschiedene handgebrühte Kaffeespezialitäten zu probieren. Kleine Snacks und stimmungsvolle Musik sorgten für eine entspannte Atmosphäre.

Quelle: Stefan Schwope

Raffaele Iuliucci zieht nach den ersten Stunden ein positives Fazit: „Die Resonanz der Schmallenberger zeigt uns, dass echtes Handwerk und fairer Handel genau das sind, wonach viele Menschen gesucht haben.“

Mit „Kaffee Honesto“ gewinnt der Schützenplatz einen neuen Ort der Begegnung. Das Geschäft ist weit mehr als ein Café oder eine Kaffeerösterei – es möchte Menschen für die Herkunft ihres Kaffees sensibilisieren und zeigen, dass Genuss, Qualität und Fairness untrennbar zusammengehören. Wer besonderen Kaffee schätzt und nachhaltige Wertschöpfung unterstützen möchte, findet hier ab sofort eine neue Anlaufstelle. Auch für Heimbaristas bietet „Kaffee Honesto“ das passende Zubehör – von Kaffeemaschinen und Mühlen bis hin zu Baristakursen.