Ein Modell für Gemeinschaft und Engagement

Die Mitgliedschaft bei der Volksbank im Hochsauerland eG

Im Herzen des Sauerlandes bietet die Volksbank im Hochsauerland eG ihren Mitgliedern mehr als traditionelle Bankdienstleistungen. Sie steht als lebendiges Beispiel für genossenschaftliche Werte und regionale Verbundenheit. Dabei ist die Mitgliedschaft in der Volksbank nicht nur eine formale Zugehörigkeit, sondern aktives Engagement für die Gemeinschaft.

„Unsere Bank ist nicht nur ein Finanzdienstleister, sondern ein Partner, der die Interessen der Region und ihrer Menschen in den Mittelpunkt stellt“, erklärt Dirk Schulte, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG. Dieses Selbstverständnis zeigt sich in den vielfältigen Angeboten und der besonderen Nähe zu den Mitgliedern.

Ein Genossenschaftsmodell mit Tradition und Zukunft

Seit ihrer Gründung steht die Volksbank im Hochsauerland eG für die Prinzipien der Genossenschaft: Hilfe zur Selbsthilfe, demokratische Mitbestimmung und wirtschaftliche Teilhabe. Die Mitglieder sind nicht nur Kunden, sondern Teilhaber der Bank, die an Entscheidungen beteiligt sind und von den wirtschaftlichen Erfolgen profitieren.

„Die Möglichkeit, Einfluss auf die Entwicklung der Bank zu nehmen und gleichzeitig von stabilen Dividenden zu profitieren, macht die Mitgliedschaft besonders attraktiv“, so Schulte weiter. Diese Mitbestimmung ist keine leere Floskel, sondern gelebte Praxis: Mitglieder wählen ihre Vertreter und entscheiden über wesentliche Fragen.

Quelle: Volksbank im Hochsauerland eG

Mehr als nur Finanzen: Ein Engagement für die Region

Die Volksbank im Hochsauerland eG investiert gezielt in regionale Projekte und fördert Initiativen, die das Gemeinwesen stärken. Ob Unterstützung von lokalen Vereinen, Bildungsprojekten oder sozialen Einrichtungen – die Volksbank ist ein verlässlicher Partner. „Unser Engagement hört nicht bei finanziellen Dienstleistungen auf. Wir verstehen uns als Teil der Gemeinschaft und möchten diese mitgestalten“, betont Andreas Witte, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG.

Ein Beispiel für dieses Engagement ist die jährliche Spendenaktion, bei der Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Brauchtum und Bildung gefördert werden. „Es ist uns wichtig, dass die Mittel direkt in der Region ankommen und dort Positives bewirken“, erklärt Witte. So wurden im vergangenen Jahr über 100.000 Euro an regionale Initiativen ausgeschüttet.

Die Vorteile einer Mitgliedschaft

Neben der Möglichkeit zur Mitbestimmung und dem Zugang zu exklusiven finanziellen Vorteilen bietet die Mitgliedschaft auch einen besonderen Zugang zu einem Netzwerk von Menschen und Unternehmen, die die gleichen Werte teilen. „Unsere Mitglieder schätzen den persönlichen Kontakt und die individuelle Beratung, die wir als regionale Bank bieten können“, so Dr. Stefan Eckhardt, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG.

Darüber hinaus profitieren Mitglieder von speziellen Konditionen bei Bankprodukten, Versicherungen und vielen weiteren Dienstleistungen. Die genossenschaftliche Struktur stellt sicher, dass diese Vorteile langfristig gesichert sind. Beispielsweise werden exklusiv für Mitglieder attraktive Spar- und Versicherungsangebote bereitgestellt, die oft bessere Konditionen bieten als herkömmliche Finanzprodukte.

Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Mitgliedschaft bei der Volksbank im Hochsauerland eG ist das starke Engagement für Nachhaltigkeit. Die Bank investiert in nachhaltige Projekte und fördert umweltfreundliche Initiativen. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und nachhaltige Entwicklung in der Region zu unterstützen“, erläutert Dr. Eckhardt. Hierzu zählen unter anderem die Finanzierung von erneuerbaren Energieprojekten und die Förderung von umweltfreundlichen Bauvorhaben oder auch direkt im Rahmen einer Baumpflanzaktion, die dieses Jahr in Marsberg durchgeführt wurde.

Die Volksbank im Hochsauerland eG zeigt, dass eine Bank mehr sein kann als ein Ort für Finanztransaktionen. Sie ist ein lebendiger Teil der Region, der durch seine Mitglieder getragen und gestaltet wird. Die Mitgliedschaft bietet nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch die Möglichkeit, aktiv zur Entwicklung der Gemeinschaft beizutragen.

Dirk Schulte fasst es treffend zusammen: „Unsere Mitglieder sind das Herzstück unserer Bank. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Region – solidarisch, nachhaltig und erfolgreich.“ Die Volksbank im Hochsauerland eG bleibt somit ein Leuchtturm für genossenschaftliche Werte und regionales Engagement, der weit über die Grenzen des Finanzwesens hinaus strahlt.