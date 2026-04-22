Es gibt Menschen, die hinterlassen Spuren, ohne je laut zu werden.

Paul Senske war so einer.

Im Alter von 76 Jahren ist er in diesen Tagen von uns gegangen. Mit ihm verliert das Sauerland – und besonders auch die WOLL-Familie – einen Journalisten alter Schule, einen klugen Geist, einen verlässlichen Wegbegleiter. Und vor allem: einen Menschen mit Haltung.

Paul Senske hat über viele Jahre hinweg die Arbeit von WOLL geprägt. Nicht als jemand, der sich in den Vordergrund drängte – sondern als einer, der Substanz schuf. Als Chefredakteur verantwortete er mehrere Ausgaben mit jener Mischung aus Klarheit, Sorgfalt und Gespür, die guten Journalismus ausmacht. Er stellte die richtigen Fragen, hörte genau hin und gab Themen Raum, die andere oft übersehen.

Seine Handschrift war nie laut, aber immer unverkennbar.

Besonders sichtbar wird sein Wirken in einem Projekt, das bis heute nachhallt: dem Ausbildungsmagazin von WOLL. In einer Zeit, in der vieles schnell und oberflächlich wird, setzte er bewusst einen Gegenakzent. Er wollte jungen Menschen Orientierung geben. Perspektiven aufzeigen. Mut machen.

Nicht als Konzept – sondern als Haltung.

Paul Senske glaubte an die Kraft von Geschichten.

An die Bedeutung von Herkunft.

Und daran, dass Journalismus Verantwortung trägt.

Wer mit ihm gearbeitet hat, erinnert sich an seine ruhige Art. An seine Genauigkeit. An seine Verlässlichkeit. Er war keiner für schnelle Effekte, sondern für nachhaltige Qualität. Einer, der Texte nicht nur schrieb oder redigierte, sondern ihnen Seele gab.

Sein Blick auf die Welt war geprägt von Respekt. Vor Menschen, vor Lebenswegen, vor der Region. Das Sauerland war für ihn nicht nur Kulisse, sondern Heimat im besten Sinne: ein Raum voller Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.

Mit Paul Senske verlieren wir nicht nur einen Kollegen.

Wir verlieren einen Teil unserer eigenen Geschichte.

Sein Wirken bleibt. In Texten. In Ideen. In dem, was er angestoßen hat. Und in der Art, wie er Journalismus verstanden hat: als Dienst am Menschen.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.

Zum 10jährigen Bestehen von WOLL hat Paul Senske „Fünf Fragen auf der WOLL-Bank“ beantwortet. Damals lautete sein Credo: „Wir sind die Heimat.“