Ein kleines Jubiläum für die Zukunft der Gastfreundschaft 



5. Offener Bewerbertag bei der Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ am 21. November 2026

Wie sieht der Arbeitsalltag hinter den Kulissen eines Hotels aus? Welche Perspektiven bieten moderne Gastgeberberufe? Antworten darauf gibt es am Samstag, 21.11.2026: Bereits zum fünften Mal laden die Mitgliedsbetriebe der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ von 11:00 bis 17:00 Uhr zum Offenen Bewerbertag ein.

Egal ob ausgebildete Fachkraft, Quereinsteiger oder Schülerin und Schüler auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz – alle Neugierigen sind herzlich willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Echte Einblicke statt grauer Theorie

Wer am Bewerbertag reinschaut, erlebt Hotellerie hautnah. Bei persönlichen Hausführungen öffnen die Betriebe Räume, die Gästen sonst verborgen bleiben. Das Besondere: Vor Ort berichten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende direkt aus der Praxis. Sie beantworten Fragen auf Augenhöhe und zeigen, wie abwechslungsreich und modern die Welt der Gastfreundschaft heute ist.

Gute Gründe für eine Karriere in der Hotellerie

Eine duale Ausbildung in der Hotellerie ist Wegbereiter für eine starke, persönliche Entwicklung und ein international anerkannter Türöffner für weltweite Beschäftigungsmöglichkeiten.

Auch im Zeitalter digitaler Innovationen und KI gilt: Ein herzliches Lächeln, handwerkliche Raffinesse und ein echter, von Menschen erbrachter Service macht Berufe in der Gastgeberbranche absolut zukunftssicher.

Und für Quereinsteiger mit Gastgeber-Gen bietet diese Branche durch gezielte Einarbeitung und Weiterbildung hervorragende Aufstiegschancen – unabhängig vom bisherigen Lebenslauf.

Ein genauer Blick lohnt sich. Weitere Details zur Veranstaltung sowie eine Übersicht aller teilnehmenden Betriebe finden Interessierte unter

www.die-sterne-im-sauerland.de/bewerbertag