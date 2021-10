Ein kleines, aber feines Maklerbüro

PHILIPP FISCHER IMMBOLIEN GmbH 15 Jahre ist es her, dass der Neheimer Klaus-Josef Fischer das Immobilienbüro von Hermann Eickhoff (Eickhoff Immobilien) übernahm. Für den gelernten Konstrukteur, der zeitweilig auch als selbständiger Antiquitätenhändler tätig war, war schon lange vor der Übernahme klar: „Wenn ich mal was Neues mache, dann mache ich in Immobilien“. Gesagt, getan. Heute leitet Klaus-Josef Fischer „Philipp Fischer Immobilien“ gemeinsam mit seinem Sohn Philipp. […]