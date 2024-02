Ein Kampf auf Leben und Tod in Elspe

Elspe, 22. Februar 2024 – Die Karl May Festspiele in Elspe stehen vor einer aufregenden Saison. Ein bewährtes Ensemble betritt die Bühne und verspricht, die Zuschauer in die faszinierende Welt des Wilden Westens zu entführen. Mit einer Mischung aus bewährten und aufstrebenden Talenten verspricht das Ensemble, eine atemberaubende Inszenierung von „Winnetou und das Halbblut – Ein Kampf auf Leben und Tod“ neu zu inszenieren und das Publikum mit einer mitreißenden Darbietung zu begeistern.

Unter der Leitung von Regisseur Marco Kühne, präsentiert das Ensemble eine eindrucksvolle Mischung aus Action, Spannung und Emotionen. Die Zuschauer können sich auf mitreißende Abenteuer, packende Kämpfe, imposante Explosionen, über 40 Pferde und unvergessliche Charaktere freuen, während die Geschichten von Winnetou und Old Shatterhand Figuren zum Leben erweckt werden.

Erstmalig in dieser Saison wird Oliver Fleischer auf der Bühne des Elspe Festivals stehen. Er verkörpert in diesem Jahr den Sheriff Barker auf der Elsper Bühne. Fleischer ist aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt und freut sich bereits jetzt auf einen spannenden Sommer im Sauerland. Ebenso stehen bereits bekannte Gesichter auf der Bühne. So werden die Gäste weiter das Blutsbrüderpaar Winnetou und Old Shatterhand – verkörpert von Jean-Marc Birkholz und Martin Krah – sehen. Zudem stehen auch Jonathan Weiske in seiner zweiten Saison als Ik Senanda, Tina Mester als Anizo, Matthias Schlüter als Sam Hawkens, Sebastian Kolb als General Bentler, James Bürkner als Captain Smith, Tim Forssman als Häuptling Kita Homascha, Markus Lürick als Lord Castlepool und Stephan Kieper als Clifton auf der 100 Meter breiten Naturbühne in Elspe.

„Wir sind begeistert, ein so talentiertes und leidenschaftliches Ensemble bei den Karl-May-Festspielen in Elspe willkommen zu heißen“, sagt Philipp Aßhoff, der Geschäftsführer des Elspe Festivals. „Wir freuen uns auf eine neue spannende Saison mit vielen alten und einem neuen Gesicht.“

Die Karl May Festspiele in Elspe laden alle Action- und Abenteuerliebhaber dazu ein, sich auf eine unvergessliche Reise in den Wilden Westen zu begeben und die mitreißenden Vorstellungen zu erleben. Die Karten sind bereits erhältlich und das Programm der Saison 2024 verspricht eine spektakuläre Mischung aus Action, Spaß und Entertainment. Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte die offizielle Website der Karl May Festspiele in Elspe: www.elspe.de