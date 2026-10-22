Ein Kalender, der Freude schenkt: Lions starten Advents-Aktion in Olsberg und Bestwig

Wer einen der Kalender kauft, hat nicht nur die Chance auf attraktive Gewinne, sondern unterstützt zugleich Kinder und Jugendliche in der Region und darüber hinaus. Der Verkauf beginnt am Freitag, 30. Oktober.

Wenn im Dezember jeden Tag ein Türchen geöffnet wird, steigt die Vorfreude auf Weihnachten. Beim Lions-Adventskalender kommt noch eine besondere Spannung hinzu: Hinter der Aktion verbergen sich 140 Preise im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Vielleicht wartet auf den einen oder anderen Kalenderbesitzer schon vor Heiligabend eine ganz persönliche Überraschung.

Doch der eigentliche Gewinn geht weit über die einzelnen Preise hinaus. Denn der Erlös aus dem Kalenderverkauf fließt in soziale Projekte. Besonders am Herzen liegt dem Lions Club die Förderung von Kindern und Jugendlichen. „Unser Ziel ist es, insbesondere junge Menschen zu unterstützen“, betont Club-Präsident Norbert Arens.

Hilfe, die bei Kindern ankommt

Wie wertvoll diese Unterstützung ist, zeigt das Programm „Klasse 2000“, das an Grundschulen in Olsberg und Bestwig eingesetzt wird. Es hilft Kindern, gesund aufzuwachsen, Freude an Bewegung zu entwickeln, soziale Kompetenzen zu stärken und Sucht vorzubeugen.

Darüber hinaus unterstützt der Lions Club Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die sich für junge Menschen engagieren – vor Ort ebenso wie in internationalen Projekten. So wird aus einem kleinen Beitrag beim Kalenderkauf eine Hilfe, die vielen Menschen zugutekommt.

So funktioniert das Gewinnspiel

Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich in der Westfalenpost, der Westfälischen Rundschau, im Sauerlandkurier sowie auf der Internetseite www.lionsclub-olsberg.de veröffentlicht. Stimmt die Nummer mit der auf dem Kalender überein, darf sich die Besitzerin oder der Besitzer über einen Gewinn freuen.

Für die winterliche Gestaltung sorgt erneut Ulrike Schmidt, die das Motiv des Kalenders entworfen hat.

Alte Brillen können neue Perspektiven schenken

Neben der Adventskalender-Aktion setzen sich die Lions für Menschen ein, die sich keine eigene Sehhilfe leisten können. Unter dem Motto „Lions recyceln für die Sehkraft“ sammelt der Lions Club Olsberg-Bestwig gebrauchte Brillen. Diese werden aufgearbeitet, vermessen und nach Glasstärken sortiert, bevor sie kostenlos an Menschen weitergegeben werden, die dringend eine Sehhilfe benötigen. Dazu gehören insbesondere Menschen in Regionen der Welt, in denen eine ausreichende augenmedizinische Versorgung fehlt. Wer nicht mehr benötigte Brillen zu Hause hat, kann sie an allen Verkaufsständen des Lions-Adventskalenders abgeben. So kann aus einer alten Brille für jemand anderen ein neuer Blick auf die Welt werden.

Hier gibt es den Lions-Adventskalender

Der Verkaufsstart ist am Freitag, 30. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im HIT-Markt in Olsberg. Danach sind die Kalender dort freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr erhältlich.

In Bestwig werden die Kalender am REWE-Markt verkauft – jeweils samstags von 10 bis 14 Uhr, vom 31. Oktober bis voraussichtlich 28. November.

Weitere Verkaufsstellen sind:

Olsberg: Geschäftsstelle der Sparkasse Hochsauerland in Bigge, Abteiladen, Fleischerei Funke-Schnorbus sowie die Praxen Dr. Juliane Wunderlich und Simone Pekar

Geschäftsstelle der Sparkasse Hochsauerland in Bigge, Abteiladen, Fleischerei Funke-Schnorbus sowie die Praxen Dr. Juliane Wunderlich und Simone Pekar Bestwig: Bäckerei Köster in Ostwig und Falken-Apotheke in Bestwig

Der Kalender kostet wie im Vorjahr sechs Euro.

Ob als kleine Aufmerksamkeit, als Geschenk oder für die eigene tägliche Gewinnchance: Mit dem Lions-Adventskalender lässt sich die Vorfreude auf Weihnachten mit einem guten Zweck verbinden. Denn manchmal ist das schönste Geschenk nicht das, was hinter einem Türchen steckt, sondern das, was durch eine gute Tat möglich wird.

Weitere Informationen gibt es unter www.lionsclub-olsberg.de.