Ein Jubiläum für alle.

Schmallenberger Woche

Wenn sich vom 27. bis zum 31. August 2025 die Straßen der historischen Altstadt Schmallenbergs in ein buntes Meer aus Musik, Begegnungen und Emotionen verwandeln, dann ist wieder Schmallenberger Woche – und in diesem Jahr eine ganz besondere. Denn unter dem Motto „1975 – 2025: 84 Orte – miteinander eine Stadt“ feiert Schmallenberg das 50-jährige Jubiläum der kommunalen Neugliederung. Aus ehemals zwölf Gemeinden entstand 1975 eine neue, starke Gemeinschaft mit heute 84 Ortschaften – die flächenmäßig größte kreisangehörige Stadt in NRW. Dieses Jubiläum wird nun ein weiteres Mal in einer eindrucksvollen Festwoche gefeiert.

Was 1979 als Idee entstand, die neugeformte Stadt durch ein gemeinsames Event zusammenwachsen zu lassen, hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem der größten und beliebtesten Stadtfeste der Region entwickelt. Alle zwei Jahre lockt die Schmallenberger Woche Besucherinnen und Besucher in die Stadt – mit Live-Musik, Kultur, kulinarischen Genüssen, Mitmach-Aktionen und ganz viel Gemeinschaftsgefühl.

Quelle: Schmallenberger Woche

Die Dörfermeile

Zentrales Symbol der Schmallenberger Woche ist wie immer die Dörfermeile auf der Weststraße. Hier präsentieren sich 24 Dörfer mit einzigartig gestalteten Litfaßsäulen – jede ein individuelles Kunstwerk, das Geschichten, Erinnerungen und Visionen erzählt. Begleitet werden die Säulen von 86 kunstvoll interpretierten „50ern“, die wie eine rote Linie das verbindende Jubiläumsthema aufgreifen. Auf einem eigens ausgerollten „roten Teppich“ wird die Weststraße zur Galerie der Heimat.

Hebt man den Blick, spannt sich über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher ein buntes Dach aus Wappen und Fahnen von Orten und Vereinen. Es ist ein visuelles Bekenntnis: Wir sind viele – aber wir sind eins. Die Dörfermeile soll zeigen, wie tief das Wir-Gefühl in Schmallenberg verwurzelt ist.

Quelle: Schmallenberger Woche

Das Programm

Der Auftakt erfolgt traditionell am Mittwochabend mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Burkhard König.

Was folgt, ist ein musikalisches Feuerwerk: Die Stadtkapelle Schmallenberg eröffnet den Abend, gefolgt von der beliebten Live-Band dreamteam, die mit einem Repertoire von Schlager über Rock bis Charts für Partystimmung sorgt.

Donnerstagabend gehört ganz den Local Heroes: Der Schmallenberger Blues-Barde Markuz Walach, die Rockband Fahrenheit, die ironisch-derbe Truppe Schacka & Söhne und schließlich The Purple Paisleys mit einem energiegeladenen Rock-Mix bringen die Bühne zum Beben. Es ist eine Hommage an das musikalische Talent der Region – handgemacht, ehrlich und mit Herz.

Quelle: Black Föös

Der Freitag steht ganz im Zeichen des Kölschen Abends – längst Kult in Schmallenberg. Mit dabei: lossjonn, die Swinging Funfares, die legendären Cheerleader des 1. FC Köln, die Klüngelköpp, die Kölsch Connection – und als großes Highlight zum ersten Mal überhaupt in Schmallenberg: die Bläck Fööss. Köln trifft Sauerland – dat is herrlisch!

Am Samstag erwartet die Gäste ein Tag voller Vielfalt: Am Vormittag sorgen Kinder und Jugendliche auf der Oststraße bei „Schmallenberg in Action“ für Begeisterung – mit Spielen, Kreativangeboten und sportlichen Herausforderungen. Auf der Bühne zeigen Kitas, Schulen und Vereine ihr Können. Am Nachmittag zieht die Mid Sussex Brass Band aus der englischen Partnerstadt Burgess Hill alle Register traditioneller Blasmusik. Abends sorgen Elements, Mandowar (mit ihrem unverwechselbaren Comedy-Cover-Stil), die Fanta-4-Tribute-Band Vier Gewinnt und die glamouröse Showband Fabulous Music Factory für eine energiegeladene Bühnenshow unter dem Motto „Feel Vegas – Feel Fabulous“.

Der Sonntag bildet den festlichen Abschluss: Ab 10:30 Uhr gehört die Stadt den Kindern – mit weiteren Aktionen der Jugendmeile und einem bunten Bühnenprogramm. Die XV. ADAC Oldtimer Classic bringt glänzenden Chrom und nostalgische PS auf die Straßen, gekrönt von einem Autokorso durch die Altstadt. Mit dem Format „Südwestfalen zu Gast“, dem Quiz auf der Hauptbühne, Tanzdarbietungen und der traditionellen SGV-Sternwanderung steht der Tag ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Natur und regionalem Miteinander. Musikalisch runden Mobilea, der PopChor NJoy, Shabby Aftertaste und Your Decade das Programm mit viel Gefühl, Rock und Kultklassikern ab.



Quelle: Faboulos Music Factory

Ein Fest von allen – für alle

All das wäre ohne das riesige Engagement zahlreicher Helferinnen und Helfer, Vereine, Initiativen, Sponsoren und Unternehmen nicht möglich. Die Aktionsgemeinschaft Schmallenberger Woche e.V. koordiniert mit Herzblut das Programm. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass aus einem Stadtfest ein echtes Gemeinschaftserlebnis wird.



Ein weiteres Highlight: Der Eintritt ist frei. Ob jung oder alt, ob Gast oder Einheimischer – jeder ist eingeladen mit- zufeiern. Und wer noch mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchte, findet im neuen Jubiläumsbuch des WOLL-Verlags spannende Einblicke in die Entwicklung der „neuen“ Stadt seit 1975.

Der Blick nach vorn

Quelle: WOLL Verlag

Die Schmallenberger Woche 2025 ist mehr als ein Fest. Sie ist Ausdruck einer Identität, die auf Vielfalt, Zusammenhalt und Zukunftsfreude baut. Sie zeigt, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam feiern, gestalten und teilen. Fünf Tage lang wird Schmallenberg zur Bühne der Heimat – mit Musik, Kunst, Genuss und jeder Menge Herz.

Und wenn am Sonntagabend die letzten Töne verklingen, bleibt hoffentlich ein Gefühl zurück: Stolz und Dankbarkeit. Und Vorfreude auf die nächste Schmallenberger Woche.