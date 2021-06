Ein Hoch auf die LGBTQ-Gemeinschaft

Warsteiner Brauerei zeigt Haltung beim Spiel GER:HUN und im Pride Monat

Auf ein buntes Leben: Die Warsteiner Brauerei positioniert sich seit fünf Jahren deutlich gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Lesben, Schwulen sowie bisexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Personen und stärkt ihre Haltung mit neuem bunten Logo, einer aufmerksamkeitsstarken Out-of-Home-Kampagne in den CSD-Hochburgen und einer breitgefächerten Aktion zum EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn. Begleitet wird die Kampagne in den sozialen Medien auf Facebook und Instagram. Die EM-Aktion ist zusätzlich auf Twitter und dem Warsteiner-eigenen Musikportal „Musikdurstig“ präsent.

„Cheers to all colours of love“: Die Warsteiner Brauerei bekennt mit einer bunten Out-of-Home Kampagne bis Ende Juli in den CSD-Städten und auch vor ihrem Hauptsitz Farbe. Rechtzeitig zum Christopher Street Day, der seit dem 28. Juni 1969 für Respekt und Liberalität gegenüber queeren Personen steht, werden am Verwaltungsgebäude des Familienunternehmens die Regenbogenfahnen gehisst. „Wir stehen als Unternehmen für Offenheit, Toleranz und Vielfalt. Das symbolisieren wir das zweite Jahr in Folge mit unseren Fahnen und bereits seit fünf Jahren mit einer Kampagne in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Köln“, sagt Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Gruppe. Plakatwerbung, Beiträge auf den Warsteiner-Kanälen in den sozialen Medien und eine Kastenzugabe im Handel stellen vor allem eines in den Mittelpunkt: Prost auf alle Farben der Liebe. „Die Kampagne setzt ein Zeichen für Akzeptanz, Toleranz und Diversität. Nicht nur, aber besonders in Zeiten wie diesen ist der Zusammenhalt zwischen heterosexuellen und queeren Gruppen sehr wichtig“, sagt Patrick Forgacs, Marketing Manager bei Warsteiner. Auf die Diversität anstoßen dürfen Konsumenten auch zu Hause stilecht. Beim Kauf eines Kastens Warsteiner verschiedene Sorten erhalten Konsumenten in teilnehmenden Märkten in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Köln eine von sechs bunten Neontulpen gratis dazu.

Bunte Karte für Ungarn: Das Motto „Cheers to all colours of love“ nahm sich die Warsteiner Brauerei nicht zuletzt beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn zu Herzen. Ein Land, das sich mit einer gesetzlichen Zensur von Medien, die von Darstellungen der heterosexuellen Norm abweichen – und neuerdings einem Aufklärungsverbot über Trans- und Homosexualität in Schulen – deutlich gegen die LGBTQ-Gemeinschaft positioniert. Hier zeigt Warsteiner Haltung, denn das Familienunternehmen war rund um die Allianz Arena und in der Münchner Innenstadt mit einem CoolLiteCube – einem dreiseitig bespielbaren Minitransporter mit Bildschirmen – und digitalen Plakaten unterwegs. Auch in den sozialen Medien war die Brauerei aktiv. Gespielt wurde unter dem Hashtag #buntgarn ein farbenfrohes Motiv, das ein Zeichen für Solidarität und Respekt setzen soll.