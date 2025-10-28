Ein heißer Apfeltraum

WOLL Herbst- und Winter-Cocktail

Es ist ein gemütlicher Herbstabend irgendwo im Sauerland. Während draußen die Blätter rascheln und die Luft nach Kaminfeuer duftet, steigt aus einer großen Tasse der warme Duft von Äpfeln, Vanille und einem Hauch Zimt auf. Das ist der Moment, für den Daniele Sparacio den heißen Apfeltraum geschaffen hat – den neuen WOLL Herbst- und Winter-Cocktail.



Die Basis für das Getränk ist kein Zufall: der Solivér Goldapfel Gin-Likör, ein Sauerländer Produkt mit internationalem Glanz. Bei den World Drink Awards 2025 in London wurde er als bester Gin-Likör der Welt ausgezeichnet. „Der Goldapfel bringt diese fruchtige Wärme mit, die sofort ein Gefühl von Geborgenheit erzeugt“, erklärt Daniele. „Genau das passt in die kalte Jahreszeit.“



Das Rezept ist einfach, der Effekt groß: 200 ml Apfelsaft erwärmen, 5 cl Goldapfel Gin-Likör hinzufügen, nach Belieben mit Sahnehaube, Zimtstange und Orangenscheibe garnieren. Fertig ist der heiße Apfeltraum. Und wer alkoholfrei genießen möchte, nimmt nur Apfelsaft. „Der Drink soll für alle ein Genuss sein – egal ob mit oder ohne Alkohol“, so der Barkeeper.



Von Sizilien ins Sauerland



Daniele Sparacio kommt von der sonnigen Insel Sizilien. Cocktails sind für ihn mehr als Getränke. Sie sind Handwerk, Kreativität und Leidenschaft. Mit international anerkannten Zertifikaten im Gepäck zog er vor einigen Jahren ins Sauerland. Statt nur auf Bier zu setzen, wollte er der Region die farbenreiche Cocktailkultur näherbringen.



Mit seinem schwarzen Retrotrailer tourt er heute als mobiler Barkeeper durchs Land. Ob bei Hochzeiten, Firmenfeiern oder Street-Food-Festivals, seine Smartbar hat sich schnell herumgesprochen. „Ich möchte Menschen zusammenbringen und Momente unvergesslich machen“, sagt er und lächelt.



Genuss aus der Region



Der Solivér Goldapfel Gin-Likör, mild und fruchtig, in kleinen Chargen gebrannt und ausschließlich aus heimischen Rohstoffen hergestellt, ist dafür der perfekte Partner. Erhältlich ist er in einigen Einzelhandelsgeschäften in Winterberg und Umgebung und im Onlineshop: www.soliver-gin.de



So verbindet sich ein preisgekröntes Sauerländer Produkt mit der Leidenschaft eines Sizilianers – und macht den Winter im WOLL-Land ein Stück wärmer.

