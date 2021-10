Ein Haus geprägt durch Gastfreundschaft

Idylle am Ruhrufer in der ehemaligen Pension Waldeck 1932 erbaut, war es das erste Haus am Küppelweg in Freienohl. Helene Rocholl führte dort die Pension Waldeck bis 1962. 1995 wurde das Gebäude aufwendig grundsaniert und wird jetzt von Dorothee Hüster und ihrer Familie bewohnt. Die meisten Gäste kamen aus dem Ruhrgebiet in den damaligen Luftkurort Freienohl. Dass man hier in dieser Idylle mit Blick auf die Ruhrauen […]