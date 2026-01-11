Ein Hauch Indien im Sauerland

Akhil Sugathan Amrutha führt sein Ayurveda-Studio in Schmallenberg

Wenn Akhil Sugathan Amrutha (36) über Ayurveda spricht, spürt man sofort, dass hier jemand nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung gefunden hat. Der aus dem südindischen Bundesstaat Kerala stammende Ayurveda-Therapeut hat 2024 in Schmallenberg sein Studio Aleyka Ayurveda eröffnet – einen Ort der Ruhe, Balance und Begegnung.

Akhil studierte mehr als fünf Jahre Ayurveda-Medizin und Chirurgie im Bachelor (BAMS) – das entspricht etwa der Dauer eines Medizinstudiums –, was ihm erlaubte, in einem indischen Ayurveda-Krankenhaus zu arbeiten, jedoch nicht mit der Schulmedizin gleichzusetzen ist. Nach einigen Jahren Berufserfahrung in Kerala kam er 2016 nach Deutschland, um in Bonn ein Masterstudium im Gesundheitsmanagement zu absolvieren. „Ich wollte verstehen, wie man traditionelle Heilmethoden mit moderner Gesundheitsvorsorge verbinden kann“, erzählt er.



Er arbeitete in renommierten Wellnesshotels, unter anderem in Düsseldorf und Bad Berleburg, bevor er im Januar 2024 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Heute lebt Akhil mit seiner Frau, die Yoga lehrt, und ihrem kleinen Kind in Langewiese – hoch oben über dem Sauerland. „Ich mag die Ruhe hier. Die Menschen sind offen, ehrlich und naturverbunden. Das passt perfekt zu Ayurveda.“

In seinem Studio in Schmallenberg bietet er traditionelle ayurvedische Massagen, Stirngüsse, Fußreflexzonenbehandlungen und Beratungen an. Dabei legt er Wert auf individuelle Betreuung. „Ayurveda heißt, den Menschen als Ganzes zu sehen. Zwei Personen können dieselbe Krankheit, aber die Ursachen sind unterschiedlich – Lebensrhythmus, Ernährung, Stress, Schlaf. Darauf gehe ich in jeder Beratung ein.

Die Anwendungen bei Aleyka Ayurveda reichen von 40-minütigen Ganzkörpermassagen über Fußreflexzonen- behandlungen bis zu umfassenden Entspannungsritualen mit Gesicht und Kopf. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die drei Energien – Vata, Pitta und Kapha – wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, erklärt Akhil. „Wenn jemand mit Stress oder Schlafproblemen kommt, arbeiten wir daran, die innere Balance zu stärken und Trockenheit oder Unruhe auszugleichen.“

Mit seiner ruhigen, respektvollen Art hat Akhil bereits viele Stammkunden gewonnen. Künftig möchte er auch mit Gesundheitsanbietern in der Region zusammenarbeiten, etwa über das Programm Hansefit, das Firmen ihren Mitarbeitenden zur Gesundheitsförderung anbieten. Seit November ist Aleyka Ayurveda offizieller Partner von Hansefit, sodass Hansefit-Mitglieder die Dienstleistungen von Akhil in Anspruch nehmen können.

„Ich wünsche mir, dass Ayurveda im Sauerland bekannter wird“, sagt er. „Nicht als exotische Behandlung, sondern als Lebensweise. Ayurveda lehrt uns, achtsam zu leben, im Rhythmus mit der Natur – und das passt wunderbar hierher.“

Aleyka Ayurveda, Schmallenberg

aleykaayurveda.de

Termine nach Vereinbarung

