Ein halbes Jahrhundert Suchtrehabilitation: Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Johannesbad Fachklinik Fredeburg

Im Rahmen eines feierlichen Festakts blickten rund 150 Gäste, darunter hochrangige Vertreter aus Politik, Rentenversicherung und Verbänden sowie zahlreiche aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, auf fünf Jahrzehnte erfolgreiche Suchtrehabilitation im Sauerland zurück.

Quelle: Johannesbad Fachklinik Fredeburg

Dass bei der Jubiläumsfeier nicht das Klinikgebäude als solches, sondern der Mensch im Mittelpunkt stand, zog sich wie ein roter Faden durch den Tag. Klinikleiter Waldemar Gutwinski, der die Veranstaltung moderierte, betonte, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien, die das Haus über fünf Jahrzehnte mit Leben gefüllt und maßgeblich an den Erfolgsgeschichten der Patienten mitgewirkt haben.

Quelle: Johannesbad Fachklinik Fredeburg

Eindringliche Lebensgeschichten auf der Bühne

Wie tiefgreifend eine erfolgreiche Rehabilitation das Leben zum Positiven wenden kann, machten zwei prominente ehemalige Patienten auf der Bühne deutlich. Der Buchautor und Triathlet Andreas Niedrig bewegte das Publikum mit einem inspirierenden Vortrag über seinen Lebensweg und die Lehren, die er für sich und seine Familie daraus zog. Ex-Fußballprofi Uli Borowka zeigte eindringlich, dass die Überwindung einer Suchterkrankung ein harter, aber absolut lohnenswerter Kampf ist. Passend dazu inszenierte Drehbuchautor und Regisseur Adnan G. Köse Live-Passagen aus der kommenden Filmproduktion „Borowka – Die Axt“ direkt auf der Bühne.