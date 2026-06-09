Die Gemeinde Kirchhundem vergibt wieder den Heimat-Preis 2026

Diesen Termin sollten sich alle ehrenamtlich Aktiven im Kalender eintragen: vom 15. Juni bis zum 20. September 2026 können die Bewerbungen für den diesjährigen Heimat-Preis im Rathaus eingereicht werden.

Gefördert von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens, soll herausragendes Engagement von Vereinen, Institutionen oder Einzelpersonen sichtbar gemacht und entsprechend gewürdigt werden. Bereits zum achten Mal beteiligt sich die Gemeinde Kirchhundem an dieser Initiative und vergibt ein Preisgeld von insgesamt EUR 5.000.

Bürgermeister Björn Jarosz: „Besonders in unruhigen Zeiten mit Krisen auf globaler Ebene, ist es wichtig, sich auf unsere Gemeinschaft hier in Kirchhundem zu besinnen. Alle ehrenamtlich Tätigen, ob in den Dorf-Vereinen, beim Sport, bei der Feuerwehr oder im Umweltschutz, leisten einen unermesslichen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Ihr Einsatz ist ein Geschenk an die Gemeinschaft. Und dafür möchten wir uns bedanken!“

Teilnehmen können Projekte und Initiativen, die den Erhalt und die Pflege von Kultur, Brauchtum und Tradition unterstützen, die Förderung des Nachwuchses im Blick haben, die lokale Identität und das Heimatgefühl sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Ehrenamtsstrukturen stärken. Eine vom Rat der Gemeinde gebildete Jury bewertet alle Einreichungen. Im November werden alle Bewerber zur feierlichen Preisverleihung eingeladen.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie die Bewerbungsunterlagen stehen zum Download unter https://www.kirchhundem.de/Leben-Wohnen/Heimat-Preis/

zur Verfügung oder können bei Juliana Jungermann angefordert werden unter 02723 40938 oder j.jungermann@kirchhundem.de.