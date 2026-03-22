Ein Fest sauerländischer Vielfalt

Der Bumbacher Bauernmarkt lädt am 1. Mai 2026 alle Freundinnen und Freunde regionaler Lebensart ins idyllische Bumbach (Kirchrarbach) ein. Am traditionellen Marktsonntag wird der Ortsmittelpunkt zum lebendigen Treffpunkt: Zwischen handgemachten Köstlichkeiten, traditionellem Handwerk und fröhlicher Marktatmosphäre erleben Besucher ein Fest der sauerländischen Vielfalt.

Quelle: WOLL Verlag

Über 30 Stände laden dazu ein, regionale Produkte zu entdecken – herzhaft, süß, frisch und mit viel Liebe gemacht. Es duftet nach frischem Brot, Kräutern und hausgemachten Spezialitäten, während Kinder sich beim Entdecken und Mitmachen vergnügen und Musik die Stimmung untermalt. Der Bauernmarkt ist ein Ort, an dem Gespräche entstehen, Nachbarschaften lebendig werden und Tradition greifbar bleibt.

WOLL ist mit dabei

Besonderes Highlight: Die Dorfgemeinschaft sorgt auch in diesem Jahr wieder für ein vielfältiges Rahmenprogramm, bei dem Alt und Jung gemeinsam einen genussvollen und entspannten Tag verbringen können. Ob regionale Kulinarik, kreative Mitmachangebote oder einfach nur der Austausch mit anderen Genießern – der Bumbacher Bauernmarkt bietet einen bunten Mix aus Erlebnis und Lebensfreude.

Die WOLL-Redaktion und der WOLL-Verlag mit seinem Buchprogramm sind auch vor Ort und freuen sich auf viele Begegnungen und Gespräche mit Leserinnen und Lesern. Kommen Sie vorbei, genießen Sie den Markttag im Sauerland und feiern Sie mit uns den Frühling und die bunte Vielfalt unserer Region.