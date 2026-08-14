Ein Fest, das Generationen verbindet: Reister Markt vom 21. bis 23. August

Der Reister Markt zählt zu den traditionsreichsten Volksfesten im Sauerland. Vom 21. bis 23. August wird Reiste wieder zum Treffpunkt für Besucher aus der Region und darüber hinaus. Seine Wurzeln reichen mehr als 960 Jahre zurück. Aus dem einstigen „Landding zu Reiste“, einem mittelalterlichen Gerichts- und Versammlungstag, entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte ein Markt, der bis heute fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Ort ist.



Tierschau, Kirmes und gelebte Tradition

Im Mittelpunkt des Reister Marktes steht die Verbindung von Landwirtschaft, Handel und Brauchtum. Eine besondere Bedeutung hat die traditionelle Tierschau. Milchkühe, Rinder, Pferde, Ponys und Kleintiere werden von Preisrichtern bewertet und zeigen die enge Verbundenheit der Veranstaltung mit der heimischen Landwirtschaft. Rund 140 Händler bieten auf dem Krammarkt ihre Waren an und verwandeln die Ortsdurchfahrt in eine lebendige Einkaufsmeile. Ergänzt wird das Angebot durch eine Kirmes mit Fahrgeschäften und Buden für Besucher aller Altersgruppen.



Drei Tage Programm für Besucher jeden Alters

Bereits am Freitag beginnt das Fest mit dem Fassanstich und einem After-Work-Abend. Am Samstag stehen der Auftrieb der Tiere, der Festzug und die Eröffnung der Tierschau im Mittelpunkt. Der Sonntag lädt zum entspannten Bummeln über den Krammarkt und die Kirmes ein, bevor ein Feuerwerk das Festwochenende traditionell ausklingen lässt.

Der Reister Markt verbindet historische Wurzeln mit moderner Festkultur. Mit seiner Mischung aus Landwirtschaft, Handel, Unterhaltung und Begegnung ist er bis heute ein fester Bestandteil des Dorflebens in Reiste und ein Treffpunkt für Generationen.

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung unter https://www.reistermarkt.de/