Ein Extramagazin für den Sport im Hochsauerlandkreis

In einem Jahr, in dem nichts so lief wie es gewohnt oder geplant war, musste auch der Sport im Hochsauerlandkreis umdenken und sich mit der neuen Situation und den daraus folgenden Herausforderungen auseinandersetzen. So konnte die traditionelle HSK-Sportgala weder an ihrem gewohnten Termin im März stattfinden noch zum Ausweichtermin jetzt am 24. Oktober. Das ist besonders bedauerlich für die Sportlerinnen und Sportler, die für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet werden sollten. Dies wird nun im kleinen Kreis an verschiedenen Terminen vor Ort nachgeholt.

WOLL Extramagazin HSK Sport 2020 erschienen

Wie in den Vorjahren wurde auch zur verschobenen und nun doch ausgefallenen HSK Sportgala wieder das WOLL Extramagazin HSK Sport 2020 herausgegeben. Das Magazin wird ab sofort an alle Sportvereine im Hochsauerlandkreis zur weiteren Verteilung verschickt. Sportfreunde und Sportinteressierte können das 48-seitige Sportmagazin mit spannden Berichten und Reportagen über die Top-Sportler der Region auch beim Kreis Sportbund anfordern oder im WOLL-Onlineshop bestellen. Die einzelnen Berichte werden in den kommenden Wochen darüber hinaus auch hier auf der WOLL-Website und den Facebookseiten von WOLL geteilt.

Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler, die für den Wettbewerb „Sportlerin und Sporlter des Jahres“ bereits ausgewählt wurden, finden Platz im Magazin. Hier weitere Themen: