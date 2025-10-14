Ein Dorf lebt Gemeinschaft 

Zukunfts-Werkstatt Ottfingen e. V. stemmt großartige Projekte

Was 2016 mit der Auflösung des Grundschulstandortes in Wenden-Ottfingen begann, hat sich zu einem Verein der Dorfgemeinschaft entwickelt, der fantastische Projekte realisiert. Die Zukunfts-Werkstatt Ottfingen e. V. (ZWO) hat heute rund 460 Mitglieder – enorm bei einer Einwohnerzahl von 2.200. Neben den Großprojekten Kulturwerkstatt Wendener Land („JÜCK“)* und Dorfladen werden stetig neue wunderbare Ideen umgesetzt – ob Kindergarten, Glasfaserausbau, Kochkurse oder offener Kunsttreff – die ZWO ist kreativ und lebendig.



Mit rund 15 Personen startete ein Arbeitskreis zum Erhalt des Grundschulstandortes. Nach der nicht vermeidbaren Schließung wurde 2017 mit über hundert Personen die ZWO gegründet, die sich zunächst vorrangig um die Umnutzung des Schulgebäudes kümmern sollte. Dieses erste Großprojekt konnte nach umfangreicher Konzeptionierung 2022 begonnen und nur mit enormer Eigenleistung vieler ehrenamtlicher Stunden 2024 abgeschlossen werden. In der umgebauten Grundschulesind neben einem Bistro und einem Multifunktionsraum mit Kleinkunstbühne auch Räume untergebracht, die von den Ottfinger Chören e. V. und dem Musikverein im Ort genutzt werden, sowie das Dorfarchiv, das modernste technische Geräte zur Verfügung stellt, um historische Dokumente und Bilder zu digitalisieren. Das Herzstück des alten Schulgebäudes bildet aber eine erstklassig eingerichtete Küche, die gerne für Kochkurse, aber auch für Firmenevents genutzt wird.

Der ehemalige Förderverein der Grundschule wurde umfirmiert zu JuKids Ottfingen e. V., ein Verein für Kinder und Jugendliche, der zahlreiche Aktivitäten und mit einem eigenen Raum in der Kulturwerkstatt einen wundervollen Treffpunkt anbietet, der auch sehr gut angenommen wird.

Projektgruppen sind das Geheimnis



Wie viele andere Vereine stand auch die ZWO vor dem Problem, Menschen zu finden, die sich langfristig binden und ehrenamtlich einbringen möchten. Deshalb hat sie ihre Arbeit dezentralisiert: Neben dem geschäftsführenden Vorstand, der sich aus Vorsitzendem, Geschäftsführer, Schriftführer und zwei Kassierern zusammensetzt, gibt es Beisitzer und einzelne Projektgruppen, aus denen jeweils eine Ansprechperson an den monatlichen Sitzungen teilnimmt.

Wie funktioniert das Konzept?



Schritt 1: Eine Idee entsteht (z. B. Spielplatz, Kunsttreff, Flurenweg, Kindergarten, Natur und Umwelt nach den Hochwasserereignissen 2021 und 2024); Schritt 2: ZWO e. V. wird kontaktiert; Schritt 3: Zusammen wird ein Konzept erarbeitet und eine Projektgruppe gegründet; Schritt 4: Evtl. werden Fördergelder akquiriert, das Projekt vorfinanziert, eine Genossenschaft gegründet etc.; Schritt 5: Das Projekt wird gemeinschaftlich umgesetzt; Schritt 6: Bei Gründung einer Genossenschaft (wie beim Dorfladen) oder eines Trägervereins (wie beim Kindergarten) werden die Projektgruppen wieder aufgelöst, die Starthilfe i. d. R. zurückgezahlt und die ZWO aus der Verantwortung entlassen. Das Engagement des Einzelnen ist also zeitlich begrenzt und konzentriert sich auf die jeweilige Projektgruppe, und aus einer kleinen Idee kann etwas Großes entstehen, das alles macht die ehrenamtliche Mitarbeit attraktiv und steckt hinter dem Erfolgsrezept.



Konzept Dorfladengenossenschaft geht auf



Als der Besitzer des einzigen noch bestehenden Lebensmittelladens in der Dorfmitte 2019 in den Ruhestand gehen wollte, war für die ZWO schnell klar: Wir möchten den Laden erhalten. Gesagt, getan: Sie gründete eine Genossenschaft, an der sich die Dorfbewohnerinnen und -bewohner mit dem Erwerb von Anteilen beteiligen können. Mittlerweile hat der Dorfladen 15 Angestellte, vertreibt über 3.000 verschiedene Artikel, darunter täglich frisches Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Brot, das aus umliegenden Betrieben geliefert wird, sowie weitere regionale Produkte. Der jährliche Umsatz von 1,1 Mio. Euro deckt aber gerade mal die Kosten, da Energie- und Lohnkosten gestiegen sind und die Rohertragsmargen durch die Inflation immer geringer werden. Die Preise sind vergleichbar mit denen im Supermarkt (50 % sind Edeka-Produkte), die Auswahl ist gewaltig, die familiäre Atmosphäre einzigartig, und außerhalb der Öffnungszeiten hält der Ottimat noch zahlreiche Produkte bereit – es lohnt sich!



Für die Gemeinschaft – mach mit!



Da sowohl die Projektgruppen- als auch die Vorstandsarbeit gänzlich ehrenamtlich geleistet werden, können viele Dinge nicht so zügig wie erhofft vorangetrieben werden. In nächster Zukunft stehen die digitale Dorfmitte, eine intensivere Kommunikation und die Überarbeitung der Webseite auf dem Plan. Wer die ZWO oder auch den Dorfladen unterstützen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen!

* JÜCK = Plattdeutsch für unterwegs sein, um die Häuser ziehen

Weitere Infos unter www.ottfingen.de

Instagram und facebook: zwo_ottfingen; dorfladen_ottfingen

Kontakt: olaf.arns@zwo.ottfingen.info, mobil 0160/5462821 (Vorsitzender) oder daniel.halbe@zwo.ottfingen.info (Geschäftsführer)