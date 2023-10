Ein Bett im Kornfeld … oder aus dem Sauerland

In der malerischen Gemeinde Schmallenberg erweist sich der Bettenfachhandel „Betten Hennecke“ fortlaufend als wahrer Vorreiter in Sachen gesunder und ausgewogener Schlaf.



Seit Jahren setzt das Unternehmen auf die Eigenmarke „Sauerlandbett“, die nicht nur für erstklassigen Komfort, sondern auch für regionale Verbundenheit steht. Ebenso vereint die Marke meisterhafte Handwerkskunst mit modernen Schlaftechnologien und unterstreicht somit das Engagement des Bettenfachhandels für das beste Schlaferlebnis.

Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten und Lieferanten fertigt das Team von Betten Hennecke hochwertige Bettgestelle, Kissen und Zudecken und überzeugt so als verlässlicher Partner für erholsame Nächte.

Mit diesem klaren Fokus auf Qualität und Regionalität hat Betten Hennecke einen festen Platz im Herzen des Sauerlandes gefunden.

Quelle: WOLL Magazin

„Jahrelang verfolgen wir die Vision, unseren Kunden nicht nur erstklassige Produkte anzubieten, sondern auch ein Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Schlafs zu schaffen“, erklärt Geschäftsführer Richard Hennecke. „Unsere Eigenmarke ‚Sauerlandbett‘ verkörpert diese Philosophie perfekt und spiegelt gleichzeitig unsere starke Verbindung zur Region wider.“



Nicht nur Sauerländer Mitbürger*innen vertrauen auf die Expertise und die Verlässlichkeit des Bettenfachhandels aus Fleckenberg. Auch führende Hotels im Sauerland statten ihre Lokalitäten über Richard Hennecke aus und erfreuen sich an jahrelanger Zusammenarbeit.



Die Erfolgsgeschichte von Betten Hennecke zeigt eindrucksvoll, wie Engagement für Qualität und Regionalität zu einer festen Größe in der Gemeinde werden kann.