Ein Besuch in Sorgenfreys Apotheke

Die Coronazeit mit den vielen Lockdowns war und ist für uns Sauerländer eine belastende Zeit. Viele haben da auch den Besuch in „ihrer“ Apotheke als besonders wohltuend empfunden. Und nicht nur, weil es dort die notwendigen FFP-2 Masken zeitweise sogar gratis gab.

„Ich spüre deutlich, dass meine Kunden noch mehr – über die Corona-Schutzregeln hinaus – für sich tun möchten“, sagt Martina Sorgenfrey-Melliwa, Besitzerin der Sorgenfreys-Apotheke in Marsberg-Bredelar, „das reicht von pflanzlichen Arzneien über Vitamine und Mineralien bis hin zur Kosmetik!“ Die Apothekerin in dritter Generation in Bredelar ist da bestens aufgestellt.

Bereits vor Jahren hat sie vor der Industrie-und Handelskammer eine Zusatzausbildung zur Phyto-Apothekerin abgelegt. In der Phytothek ihrer modernen Apotheke hält sie pflanzliche Arzneimittel bereit, die ohne Rezept frei verkäuflich sind. „Diese Arzneimittel sind wissenschaftlich nachgewiesen und hoch wirksam“, macht die engagierte Apothekerin deutlich, „sie sind bei Erkrankungen vielseitig einsetzbar!“

Martina Sorgenfrey-Melliwa

Das gleich gilt für Vitamine und Mineralien. Hier ist Martina Sorgenfrey-Melliwa die persönliche Beratung besonders wichtig. Denn: „Der Körper braucht Vitamine und Mineralien. Aber er braucht sie so, dass er sie auch verwerten kann!“ In der richtigen Dosierung, im sinnvollen Mix sind Vitamine und Mineralien wichtige Bausteine auch in der Behandlung von Grunderkrankungen. Hierbei kommt es durchaus zu einem Mehrbedarf dieser Stoffe, wenn bestimmte Medikamente eingenommen werden müssen. Da kann es sonst zu Mangelerscheinungen kommen!“ macht Martina Sorgenfrey-Melliwa deutlich. Hier sind das Wissen und der Rat der Expertin besonders entscheidend.

Sorgenfreys Apotheke ist aber nicht nur ein Ort der Gesundung, sondern auch ein Ort des Wohlbefindens. Gerade in Stresszeiten wie diesen tut es gut, einfach mal nur an sich zu denken. „Da spielt das Gefühl, sich attraktiv und gepflegt zu fühlen, eine ganz große Rolle!” sagt die sympathische Apothekerin lächelnd. „Das Tragen von Masken irritiert unsere Haut sehr häufig und sie bedarf einer besonderen Pflege.“

Seit zehn Jahren führt sie eine eigene Kosmetikserie, in Zusammenarbeit mit einer sorgfältig ausgesuchten Partnerfirma in Italien. „Von Apothekern für Apotheker“.





Im Raum Marsberg einzigartig.

„Mir war wichtig, dass meine Kosmetik wissenschaftlichen Normen standhält. Das heißt; Erlesene Rohstoffe, streng kontrollierte Produktionsketten und optimale Wirksamkeit!“

Am Ende steht eine zertifizierte Sicherheit, die das Risiko von Allergien so gering wie möglich hält. Es finden selbstverständliche keine Tierversuche statt. Nachhaltigkeit bei Produktion und Verpackung rundet die Produktpalette ab.

Eigene Kosmetikserie hält wissenschaftlichen Normen stand

Wie der Name schon sagt: Ein Besuch in Sorgenfreys Apotheke bringt Licht in Zeiten, die nicht immer einfach sind. Und doch wohliger werden können.

Sorgenfreys Apotheke

Sauerlandstraße 67

34431 Marsberg – Bredelar

Telefon 02991-360

Fax 02991-908044

mail@sorgenfreys-apotheke.de