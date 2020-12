Ein Adventsfenster für die Festtagsstimmung

Durchs Fenster gucken ausdrücklich erwünscht! Anfang November geht es los: Die Kisten mit Dekorationen werden vom Dachboden ins Erdgeschoss geschleppt, ausgepackt und etliche Kunststoffhäuser und Figuren, Sterne und Lichterketten in liebevoller Kleinstarbeit aufgebaut. Spätestens am 1. Advent soll es leuchten, blinken und sich bewegen, was sich bewegen kann – das Adventsfenster in der Christine-Koch-Straße in […]