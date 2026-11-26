Nächste Veranstaltung der FreiZeitFrauen am 15. Dezember: Singen und Plätzchen tauschen Auf der Platte



„Ein Abend voller Licht“ ist das Motto der nächsten FreiZeitFrauen-Aktion am Dienstag, 15. Dezember, ab 17 Uhr. Alle Frauen sind eingeladen, sich im Café „Auf der Platte“ in Warstein gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Es werden Weihnachtslieder gesungen, Plätzchen getauscht und vieles mehr.

Olivia Gleich hat sich vor kurzem einen Traum erfüllt: Sie hat das bekannte und beliebte Warsteiner Ausflugslokal „Auf der Platte“ wiedereröffnet. Donnerstags bis sonntags führt sie das Café und begeistert mit leckeren Kuchen und gemütlicher Atmosphäre. Viele Gäste schwelgen bei ihren Besuchen in Erinnerungen, denn früher gehörte der Besuch „Auf der Platte“ zum Wochenend-Ausflugsprogramm. Für die FreiZeitFrauen öffnet Olivia Gleich ihr Café ausnahmsweise auch an einem Dienstag.

„Wir haben im August schon eine 80er-Party dort gefeiert. Dass jetzt das Café wiedereröffnet hat, freut uns sehr – und es ist die perfekte Location für unser Dezember-Treffen“, betont Orga-Team-Mitglied Heike Feldhege. Getränke können im Café gekauft werden, und die teilnehmenden Frauen bringen Weihnachtsgebäck mit, das wie immer geteilt wird. Irene Stracke wird mit ihrer Gitarre Weihnachtslieder begleiten, die die Frauen gemeinsam singen. Auch ein Klavier steht zur Benutzung bereit für alle. Ein weiteres Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes – wird als schöne Überraschung noch nicht verraten. „Der Advent ist eine gemütliche, aber auch dunkle Zeit. Mit unserer Aktion wollen wir ein wenig Licht in den Alltag der Frauen bringen und hoffen wie immer auf viele Teilnehmerinnen“, sagt Irene Stracke, ebenfalls Orga-Team-Mitglied. Das Café kann mit der Navi-Eingabe „Auf der Platte 50, Warstein“ leicht gefunden werden.

Ziel des Abends ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine stimmungsvolle Zeit zu verbringen, Menschen kennen zu lernen und den Horizont zu erweitern. Das Angebot der FreiZeitFrauen richtet sich an Frauen jeden Alters und jeden Hintergrunds. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten über den Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1034908