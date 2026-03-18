Ein Abend, der das Sauerland bewegt

Erzbischof Udo Markus Bentz (rechts) und Generalvikar Dr. Michael Bredek

Es ist ein Thema, das lange verdrängt wurde – und nun mit voller Wucht zurückkehrt. Die neue Missbrauchsstudie des Erzbistums Paderborn legt ein erschütterndes Bild offen: Jahrzehntelange sexualisierte Gewalt an Minderjährigen, systematische Vertuschung und ein institutionelles Versagen, das tief in die Strukturen der Kirche hineinreicht. Doch die Studie ist mehr als ein Blick zurück. Sie ist ein Auftrag – zur Aufarbeitung, zur Verantwortung und vor allem zum Gespräch.

Studie mit erschütternden Dimensionen

Die unabhängige historische Untersuchung der Universität Paderborn beleuchtet den Zeitraum von 1941 bis 2002. Die Zahlen sind eindrücklich – und gleichzeitig nur ein Teil der Wahrheit:

489 bekannte Betroffene

210 beschuldigte Kleriker

ein vermutlich deutlich größeres Dunkelfeld

Doch hinter diesen Zahlen stehen Lebensgeschichten – oft geprägt von Angst, Schweigen und lebenslangen Folgen. Die Studie beschreibt eine „Vertuschungsspirale“: Verantwortliche schützten über Jahrzehnte hinweg nicht die Opfer, sondern die Institution. Täter wurden versetzt statt gestoppt. Hinweise wurden ignoriert. Betroffene und ihre Familien standen häufig allein. Strukturen zur Aufarbeitung oder Prävention existierten über lange Zeit schlicht nicht.

Vorstellung der Missbrauchsstudie des Erzbistums Paderborn am 16.3. in Schmallenberg

Das Sauerland im Fokus

Besonders betroffen macht im regionalen Kontext ein Aspekt, der auch bei der Veranstaltung in Schmallenberg intensiv diskutiert wurde: die Rolle ländlicher Räume. Immer wieder wurde berichtet, dass beschuldigte Priester gezielt in kleinere Gemeinden versetzt wurden – auch ins Sauerland. Die Annahme: weniger Öffentlichkeit, weniger Kontrolle, weniger Risiko. Was als „Lösung“ gedacht war, bedeutete in Wirklichkeit eine Verlagerung des Problems – und vielfach neues Leid.

Schmallenberg: Ein Abend der Betroffenheit und Offenheit

Am Montag dieser Woche wurde die Studie in der Stadthalle Schmallenberg vorgestellt – vor rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war kein gewöhnlicher Informationsabend. Es war ein Abend der Emotionen. Menschen berichteten von eigenen Erfahrungen, von Verdachtsmomenten aus der Vergangenheit, von jahrzehntelangem Schweigen. Die Atmosphäre schwankte zwischen stiller Betroffenheit und offener Empörung. Ein Vater schilderte unter Tränen das Schicksal seiner Familie – und die Erfahrung, mit seinem Anliegen nicht gehört worden zu sein. Fälle von Suizid, familiären Zerwürfnissen und lebenslangen Belastungen wurden angesprochen. Deutlich wurde: Missbrauch betrifft nicht nur die unmittelbar Betroffenen. Er trifft Familien, Freundeskreise, ganze Dorfgemeinschaften.

Erzbischof Udo Markus Bentz stellte sich den Fragen aus dem Publikum.

Dialog statt Schweigen

Die Veranstaltung in Schmallenberg war Teil einer Reihe von Dialogformaten des Erzbistums – neben Dortmund und Rheda-Wiedenbrück. Ziel war es ausdrücklich, nicht nur zu informieren, sondern ins Gespräch zu kommen. Und genau das geschah. Vertreter der Bistumsleitung, der Betroffenenvertretung und Verantwortliche stellten sich den Fragen. Kritische Stimmen wurden zugelassen. Persönliche Erfahrungen fanden Raum. Viele Teilnehmer beschrieben die Atmosphäre als „außergewöhnlich“ – weil hier etwas gelang, was lange nicht möglich war: ein offenes, ehrliches Gespräch über ein belastendes Thema.

Ein System des Wegsehens

Die Studie macht deutlich: Die Taten waren keine Einzelfälle. Sie wurden durch ein System begünstigt.

Autoritätsstrukturen, die kaum hinterfragt wurden

eine Kultur des Schweigens

gesellschaftliche Loyalität gegenüber der Kirche

fehlende Kontrolle und klare Zuständigkeiten

Gerade im katholisch geprägten Sauerland war die Stellung des Priesters lange unangetastet. Zweifel wurden selten ausgesprochen – und noch seltener verfolgt. Auch das gehört zur Wahrheit dieser Aufarbeitung.

Burkhardt Stutenz, ein Vertreter der Betroffenenvertretung, der Missbrauchsstudie.

Verantwortung heute

Der heutige Erzbischof hat um Vergebung gebeten und ein klares Bekenntnis zur weiteren Aufarbeitung abgegeben. Die Studie selbst versteht sich ausdrücklich nicht als Abschluss, sondern als Beginn eines Prozesses. Das wird auch im Sauerland deutlich: Viele Fälle sind noch ungeklärt. Viele Betroffene haben sich noch nie gemeldet. Und eine zweite Studie – für den Zeitraum 2002 bis 2022 – steht bereits bevor.

Was jetzt wichtig ist

Der Abend in Schmallenberg hat eines klar gezeigt: Aufarbeitung gelingt nur im Gespräch. Nicht im Verdrängen. Nicht im Relativieren. Nicht im Schweigen. Sondern im Zuhören. Für die Betroffenen – und ihre Familien. Für die Gemeinden, die mit ihrer Geschichte leben müssen. Für die Kirche, die Vertrauen zurückgewinnen will. Und auch für die Beschuldigten und Verantwortlichen, deren Handeln aufgearbeitet werden muss. Die Missbrauchsstudie ist ein Anfang. Die eigentliche Aufgabe beginnt jetzt.

Quelle: Screenshot Auf über 700 Seiten sind die Missbrauchsfälle aus den Jahren von 1941 bis 2002 dokumentiert.

Ein Auftrag an das Sauerland

Das Thema betrifft nicht nur Institutionen – es betrifft die Region. Das Sauerland ist geprägt von Nähe, Gemeinschaft und Vertrauen. Gerade deshalb ist es notwendig, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Offen. Ehrlich. Vollumfänglich. Die große Herausforderung wird sein, Räume zu schaffen, in denen gesprochen werden kann – ohne Angst, ohne Schuldzuweisungen, aber mit klarer Verantwortung. Denn nur, wenn gesprochen wird, kann verstanden werden. Und nur, wenn verstanden wird, kann Vertrauen neu wachsen.