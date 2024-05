Eifel-Erlebnisse digital buchbar

Vom Lama bis zum Dino

Sie sind nur einen Klick entfernt: spannende Freizeiterlebnisse in der Eifel. Von Ziplining über Mountainbiketouren, Lama- Wanderungen oder Klettertouren bis hin zu Abenteuern im Dinosaurierpark in der Südeifel reicht das Angebot der Buchungsplattform „Regiondo“. Präsentiert werden sie von der Eifel Tourismus GmbH auf ihrer Webseite www.eifel.info und sie sind per Smartphone oder Tablet leicht zu buchen.

Eine Nacht bei den Dinosauriern

Die Auswahl ist groß. Wie wäre es beispielsweise mit einer Lama-Wanderung in der Schönecker Schweiz? Julietta Baums, Preisträgerin des EIFEL Award für Nachhaltigkeit, bietet mit ihrem Unternehmen eifelnomaden ganz besondere Ausflüge an. Luiz, Sonny, Bingo oder Luca zählen zu den liebenswerten vierbeinigen Begleitern auf den Wanderungen. Für Entschleunigung ist gesorgt, denn die Lamas mögen es gemütlich. Mit ihren großen Augen und flauschigem Fell erobern sie jedes Herz. Verliebte können sich zusammen mit einem Lama und einem Picknickkorb auf den Weg durch die wilde Schönecker Schweiz begeben. Oder man schließt sich einer Gruppe an und erkundet magische Orte wie die uralte Keltenfliehburg oder geheimnisvolle Buchenwälder. Weitere Ausflugsmöglichkeiten mit einem Lama stehen zur Verfügung. Eine abenteuerliche Nacht mit einer ganz anderen Art von Tieren bietet der Dinosaurierpark, ebenfalls Preisträger des EIFEL Award für Nachhaltigkeit, an. In einem Tiny House mitten im Park übernachten die Gäste zwischen den Dinosauriern. Doch keine Angst, die Urzeittiere sind nicht lebendig, oder vielleicht doch? Fletscht der Dilophosaurus nicht gerade mit seinen Zähnen und der Stegosaurus hat sich doch eben bewegt, oder? Es ist ein kleines Abenteuer, die Nacht im Dinosaurierpark zu verbringen, und das dürfte besonders Kinder begeistern.

Ausflüge in der ganzen Eifel

Es macht Laune, in den Angeboten zu stöbern und sich die passende Tour für den nächsten Ausflug auszusuchen. Ziegenkäse selber herstellen, Klettertickets für den Felsen Hustley, Kindererlebnisprogramme, GPS-Rallyes, Sternenwanderungen oder Krimiführungen – dies ist nur eine kleine Auswahl aus den buchbaren Erlebnissen.

Doch nicht nur Abenteuer können gebucht werden, sondern auch ganz praktische Dinge wie Rollstuhlzuggeräte in der Teufelsschlucht, E-Bikes, Fahrradanhänger für Kinder oder Hunde, Elektro- und Ruderboote oder der Verleih von Kletterausrüstungen für den Burgenklettersteig Manderscheid.

Buchen

Das Buchen ist ein Kinderspiel. Auf der Webseite nach tollen Erlebnissen suchen, die gewünschte Tour, Wanderung oder Führung auswählen und alles weitere – Terminauswahl und Bezahlung- ergibt sich während der Buchung. Gebucht werden kann für eine Person, die ganze Familie, für Zeit zu Zweit oder eine Freundesgruppe. Möglich ist es ebenfalls, einen Gutschein zu buchen und zu verschenken. Mehr als 140 Erlebnisse stehen zurzeit zur Wahl.