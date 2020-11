Eibach greift nach weiterer Federführung – Automobile Serien-Ersatzfedern

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist die Tatsache, dass auch die ganz normalen Fahrwerksfedern in unseren Autos zu Verschleißteilen geworden sind. Mit der Forderung der Automobilindustrie nach konsequenter Gewichtsreduzierung bei allen Bauteilen wurden auch die Fahrwerksfedern immer leichter, was aber auch die Material Spannungen – und somit die Gefahr eines Federbruchs – erhöhte.

Nach Informationen, die dem Unternehmen Eibach vorliegen, müssen jährlich Hunderttausende Serienfedern allein in Deutschland wegen einem Federnbruch ausgetauscht werden. Da muss dann quasi über Nacht Ersatz herangeschafft werden – eine weitere Chance für Eibach mit herausragender Qualität und Logistik in einem weiteren Marktsegment nach der Federführung zu greifen.

Trotz Krisenzeiten hat Eibach das speziell für diesen Markt errichtete Logistikzentrum, mit über 3.500 Stellplätzen, angebaut an das Werk Wiethfeld soeben fertiggestellt. Dieses wird jetzt mit bereits vorgefertigten 1.200 Typen von Serien-Ersatzfedern in bekannter Eibach Qualität bis Jahresende aufgeladen.

Im Bedarfsfall ist das Unternehmen somit zukünftig über Nacht für den Kunden da. Eibach ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, mit einem sehr breitem Produkt- und Anwendungs-Spektrum, und daher viel weniger krisenanfällig.

Neben den zwei deutschen Produktionswerken verfügt Eibach noch über eigene Produktionen und Logistikzentren in den USA sowie China, aus denen die Märkte in Nord-Amerika sowie Asia-Pacific betreut werden.

Insgesamt besteht das Eibach-Team aus 600 engagierten Mitarbeitern, eingeschlossen aktuell 37 Auszubildende.

Eibach genießt weltweit den Ruf eines führenden Herstellers von hochwertigen Federungs- und Fahrwerkssystemen sowie technischen Spezialfedern für anspruchsvolle Anwendungen. Das Einsatzspektrum ist sehr breit gefächert und umfasst nahezu alle Bereiche der Industrie- sowie Automobiltechnik. Eibach verbindet höchste Qualität mit größtmöglicher Flexibilität und Wirtschaftlichkeit, sowohl bei kleineren Losgrößen bis hin zu größeren Serien. Die Eibach Gruppe – mit der Eibach Industries GmbH als Holding – ist mit eigenen Produktionswerken in Europa (Finnentrop, Deutschland), Nordamerika (Corona, CA, USA) und Asien (Taicang, China) sowie mit eigenen Engineering- und Vertriebsfirmen in Australien, England und Südafrika vertreten. In weiteren 80 Ländern betreut Eibach Kunden mit der Unterstützung durch regionale Partner. Die Mitarbeiterzahl liegt insgesamt bei ca. 550. Als Familienunternehmen liegen alle Anteile in Familienhand. Die Zukunft wird auch unter Mitwirkung der Eibach Familienstiftung gestaltet.

