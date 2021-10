Ehrung für langjährige Ortsvorsteher und Ortsheimatpfleger

Alfred Schmidt und Bruno Ermecke verabschiedet

Bereits im vergangenen Jahr wurden Bruno Ermecke als Ortsheimatpfleger und Alfred Schmidt als Ortsvorsteher von der Stadt Schmallenberg offiziell verabschiedet. Während der jetzt erfolgten ordentlichen Generalversammlung des Fördervereins Fleckenberg in der Accordia Scheune wollten es sich die Fleckenberger Vereinsvertreter nicht nehmen lassen, ihnen ebenfalls für ihre langjährige Arbeit zu danken. Der neue Ortsheimatpfleger Frank Hanses übernahm die Laudatio auf seinen Vorgänger Bruno Ermecke. Frank Hanses hat ein großes, gut sortiertes Archiv übernommen. In den vergangenen 30 Jahren hat Bruno Ermecke mehrere Bücher u. a. über Fleckenberg geschrieben, am Dorfrundgang „Use allen Huiser“ maßgeblich mitgearbeitet und bei der Vorbereitung des Dorfjubiläums 725 Jahre Fleckenberg mitgewirkt. Seit der Gründung des Fördervereins Fleckenberg stand Bruno Ermecke dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Michael Rörig als Nachfolger von Alfred Schmidt betonte, dass sich auch Alfred Schmidt 20 Jahre als Ortsvorsteher für Fleckenberg eingesetzt hat. Alfred Schmidt war stets ein sehr angenehmer Ansprechpartner für Verwaltung und Politik, die Fleckenberger Vereine und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange aller Fleckenberger. Auch Alfred Schmidt war im Arbeitskreis 725 Jahre Fleckenberg tätig, aus dem im Jahre 2007 der Förderverein Fleckenberg hervorging. Im Vorstand des Fördervereins arbeitete und gestaltete Alfred Schmidt 15 Jahre aktiv mit. Alfred Schmidt und Bruno Ermecke wurden aufgrund ihrer Verdienste von den anwesenden Fleckenberger Vereinsvertretern mit anhaltendem Applaus bedacht und erhielten für ihren langjährigen Einsatz für Fleckenberg einen Blumenstrauß, sowie einen Gutschein.