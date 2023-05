Ehrenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Sauerländer Handwerksbetriebe

90 ausgezeichnete Handwerksbetriebe – 45 Bäcker, 22 Fleischer, 15 Konditoren und neun Brauer – wurden in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Landes „Meister.Werk.NRW“ für hervorragenden Produkte und vorbildliche Betriebsführung geehrt. Darunter auch acht Betriebe aus dem Sauerland: Gräflich zu Stolberg’sche Brauerei Westheim Gmbh 34431 Marsberg-Westheim, Metzgerei MERTE 57392 Schmallenberg, Metzgerei Krengel 59846 Sundern, Metzgerei und Partyservice Weber 57482 Wenden, Bäckerei Peter Isken GmbH 59955 Winterberg, Bäckerei Fritz Kremer 59872 Meschede – Olpe, Bäckerei Sangermann 57462 Olpe, Bäckerei Dirk Stüttem 34431 Marsberg, AbteiWaren Königsmünster GmbH 59872 Meschede

Im Rahmen der Preisverleihung sagte Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft- und Verbraucherschutz: „Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule in Nordrhein-Westfalen und ein Garant für Arbeit und Ausbildung auf Top-Niveau: Die Betriebe bewahren und fördern das Wissen um die handwerkliche Herstellung regionaler Produkte. Sie stehen für Nähe, Qualität und Verantwortung und tragen maßgeblich zur Nahversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln bei. Diese herausragenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks würdigen wir gern mit dem Ehrenpreis Meister.Werk.NRW.

Die Preisträger erhalten nicht nur für ihre Erzeugnisse, sondern auch für ihre verantwortungsvolle und nachhaltige Betriebsführung die Auszeichnung. So ist zum Beispiel neben einem selbst hergestellten Sortiment und regionalen Spezialitäten auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen ein wesentliches Kriterium. Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW – Nähe – Verantwortung – Qualität – Das Lebensmittelhandwerk“ stellt die umfassenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks bei der Herstellung und für die Gesellschaft in den Mittelpunkt und verankert sie so stärker in der öffentlichen Wahrnehmung. „Der Wettbewerb soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich machen: Handwerkliche Produkte sind keine Alltäglichkeit, sondern ihre traditionelle Herstellung ist eine Kunst und sie machen die wirtschaftliche und kulturelle Stärke Nordrhein-Westfalens aus“, so Ministerin Gorißen bei der Preisverleihung in Düsseldorf.

Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ hat Tradition. Sie wurde seit Einführung im Jahr 2013 zum elften Mal vom Land gemeinsam mit dem Lebensmittelhandwerksverbänden an Betriebe des Bäcker-, Konditor-, Fleischer und Brauer- Handwerks vergeben.

Für das Typische des Sauerlands

Die Metzgerei MERTE, einer der ausgezeichneten Betriebe, steht als moderner Familienbetrieb seit über 120 Jahren für das Typische des Sauerlands – mit viel Freude an der Arbeit, kompromisslosem Qualitätsdenken und gelebter Verantwortung. Preisgekrönte Fleisch- und Wurstwaren, pfiffige Kreationen und Qualität aus der Region für die Region – das ist MERTE. Von der Aufzucht und Haltung der Tiere über Futter, Transport, Schlachtung und Verarbeitung bis hin zur Ladentheke halten wir alle Schritte in eigenen Händen. Wir überzeugen Sie gern.