Ehrenamtspreis für Jugendfeuerwehr der Stadt Schmallenberg

Im Jahr 1979 wurde sie gegründet. 169 Mitglieder gehören ihr heute an. 67 Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um eine anspruchsvolle und leistungsorientierte Ausbildung. Gemeint ist die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg. Für das bisherige Engagement und die erfolgreiche Entwicklung wurde die Jugendfeuerwehr heute mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Schmallenberg ausgezeichnet. Die Stadtjugendfeuerwehrwartin Judith Schäfer nahm Urkunde, Medaille und einen Geldumschlag aus den Händen von Bürgermeister Burkhard König entgegen. Die feierliche Verleihung des Ehrenamtspreises fand im Rahmen der diesjährigen Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehren der Stadt Schmallenberg im Feuerwehrgerätehaus in Bad Fredeburg statt.

Ehrenamtspreis der Stadt Schmallenberg für Jugendfeuerwehr Schmallenberg

Bürgermeister Burkhard König überreicht Judith Schäfer Medaille, Urkunde und einen Umschlag mit Geld

Stadtjugendfeuerwehrwartin Judith Schäfer

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

In seinem Grußwort hob der Bürgermeister hervor, dass sich der Rat der Stadt Schmallenberg entschieden habe, in diesem Jahr den Ehrenamtspreis speziell dem Thema Jugend zu widmen. Unter den verschiedenen Kandidaten aus dem Stadtgebiet habe am Ende die Gesamtleistung der Jugendfeuerwehr den Ausschlag gegeben. „Die erfreuliche Mitgliederzahl mit 167 Jungen und Mädchen und die Anzahl von 67 Betreuerinnen und Betreuern zeigt deutlich, welch große Bedeutung und Wirkung die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg hat“, so Bürgermeister König.

Jugendfeuerwehr Kirchrarbach siegte bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften

Die 169 Mitglieder sind in 13 Gruppen aktiv. An der am heutigen Samstag durchgeführten Stadtmeisterschaft der Jugendfeuerwehren hatten allerdings nur 6 Gruppen teilgenommen. Einige Jugendfeuerwehren waren auf anderen Veranstaltungen unterwegs. Sieger der diesjährigen Stadtmeisterschaft wurde die Jugendfeuerwehr Kirchrarbach vor Bad Fredeburg I und Grafschaft II. Auf den weiteren Plätzen, mit jeweils einem oder wenigen Punkten Abstand kamen die Jugendfeuerwehren Gleidorf I, Grafschaft I, Schmallenberg, Gleidorf II, Bad Fredeburg II und Fleckenberg. Alle Teilnehmer erhielten für ihr Mitmachen an den Stadtmeisterschaften eine Medaille ausgehändigt.

Ausrichter der nächsten Stadtmeisterschaften im kommenden Jahr ist die Jugendfeuerwehr Fleckenberg.

Informationen über die Jugendfeuerwehr Schmallenberg gibt es auf der Website der Freiwilligen Feuerwehr Schmallenberg.