EGGER in Brilon – erfolgreich durch Innovation und motivierte Mitarbeiter

Was vor 30 Jahren auf grüner Wiese mit dem Bau eines Spanplattenwerkes begann, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten überaus erfolgreich entwickelt. Vom ersten Spatenstich bis heute ist das Betriebsgelände auf nunmehr 570.000 m² gewachsen und aus 250 Mitarbeitern sind inzwischen 1.150 geworden. Das Werk in Brilon ist heute ein vollintegrierter Standort mit Spanplatten- und MDF-Produktion sowie Veredelung, PP-Kantenproduktion, Digitaldrucktechnik sowie eigenem Sägewerk und Biomassekraftwerk.

1989: Michael Egger sen. begutachtet den Baufortschritt in Brilon (Foto: Egger)

„Wir hatten nie Stillstand, sondern haben immer investiert“, erzählt einer der Geschäftsführer, Martin Ansorge. Seit der Inbetriebnahme vor 30 Jahren hat Egger am Standort in Brilon rund 650 Millionen Euro investiert. „Hier ist viel für Brilon und die Region bewegt worden, was sich auch positiv auf Dienstleistung, Handel und Gewerbe, nicht zuletzt auch auf Gastronomie ausgewirkt hat“, so Ansorge weiter.

Für Geschäftsführer Michael Egger jun. ist das Werk in Brilon einer der wichtigsten Standorte für die gesamte Egger-Gruppe: „Die Küchenmöbel-Industrie ist in einem Umkreis von 150 Kilometern angesiedelt. Unsere Kunden werden von unserem Werk hier in Brilon zentral beliefert.“

Eine besondere Investition war im Jahr 2007 ein eigenes Sägewerk. Anfangs war das eine ungewisse Investition, mittlerweile ist es eine Erfolgsgeschichte, erzählt Martin Ansorge: „Wir schneiden jährlich ein Volumen von gut eine Millionen Festmetern am Sägewerk. Das ist für einen alleinigen Standort eine beachtliche Einschnittmenge.“

Führen die Geschicke von EGGER in Brilon: Martin Ansorge (li) und Michael Egger jun. im EGGER-Showroom. Foto: Jürgen Eckert

2015 nahm EGGER eine vollautomatisierte Lackierstraße am Standort Brilon in Betrieb. Ein Jahr später reagierte EGGER auf die wachsende Nachfrage der Möbelindustrie nach Polypropylen-Kanten und baute die Kantenproduktion auf bzw. aus. „Damit haben wir einen Meilenstein gesetzt, der durch die vollautomatische Vernetzung, Regelung und Steuerung der Produktion den Ansprüchen der Industrie 4.0 gerecht wird“, sagt Michael Egger jun.

„Doch unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut. Wir sind in der glücklichen Lage, uns die besten Anlagen leisten zu können. Aber es bringt nichts, die besten Anlagen zu haben, wenn man nicht die besten Mitarbeiter hat. Wir haben in jeder Abteilung die besten Mitarbeiter, die sich für das Unternehmen einsetzen und die machen am Ende den Unterschied“, schwärmt Michael Egger jun.

Beim Familienunternehmen geht es trotz der Größe – allein in Brilon gibt es 1150 Beschäftigte – tatsächlich familiär zu. EGGER steht außerdem für ein hervorragendes Gesundheitsmanagement: Fitnessstudio-Besuche werden gefördert und im Bereich Bike-Leasing ist der Holzwerkhersteller vorn dabei. Mittlerweile sind 80 Prozent der Belegschaft mit einem Rad ausgestattet. Die Unterstützung sozialer Projekte ist EGGER ein besonderes Anliegen und wird durch die Initiative „EGGER läuft“ gefördert. Nicht zuletzt engagiert sich EGGER aktiv bei der „Unternehmensinitiative BigSix Brilon“ sowie im Verein „Wirtschaft für Südwestfalen e.V.“

Hidden Champion, Marktführer in Europa, ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, zertifiziertes Familienfreundliches Unternehmen. Es gibt viele Gründe, mit denen EGGER bei Fachkräften punkten kann.

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG



Im Kissen 19

59929 Brilon

Deutschland



T +49 800 344 3745 (Service-Center)

T +49 2961 770 0 (Vermittlung)