Bereits mit „Überdosis Glück“ meiner Band FUX hatten wir große Chart Erfolge.

Und heute mit unserer neuen Band “ Die Sprenger “ endlich frisch bundesweit veröffentlicht, unser brandneuer Song „egal, was kommt“

Mit eurer Hilfe wird auch dieser tolle Song ein Erfolg, darum bitte massiv verbreiten, in den Status packen, teilen, liken, an Freunde, Bekannte, Clubs, Verwandte und an eure Party, Tanz, Schützenfest, Karneval Gruppen. Bald werden wir für euch auch live unterwegs sein, in eurer Stadt in eurem Dorf, in eurer Schützenhalle oder anderen Musik Locations im wunderbaren Sauerland. Unsere derzeitigen Termine findet ihr unter die Sprenger bei Facebook, Instagram, oder TikTok und in den nächsten Tagen auch auf unserer neuen Internetseite. www.dieSprenger.com

Heute Abend spielen wir bereits im Studio A in Attendorn gegen 19:30 Uhr. Wer Bock hat, kommt… Eintritt frei!

Viel Spaß beim hören und hier der Link:

https://save-it.cc/eventline/egal-was-kommt