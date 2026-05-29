Echte Momente statt Perfektion: Veltins inszeniert Lagerbier neu

„Mehr wir. Mehr hier. Mehr mild.“ ist kein bloßer Claim, sondern eine Haltung. Ob Späti, erstes Date oder letzte Runde: Hier geht es um echte geteilte Erlebnisse und das, was wirklich zählt.

Milde Alternative zum klassischen Pils steht bereit

„Mit Veltins Lager haben wir im Frühjahr 2024 eine mildere Alternative zum klassischen Pils geschaffen, die besonders zur urbanen Zielgruppe passt. Mit der neuen Kampagne machen wir dieses Lebensgefühl jetzt noch spürbarer“, so Fabian Veltins, Geschäftsführer Marketing. Im Zentrum stehen dynamische Bewegtbildformate und prägnante Stillmotive, die bewusst auf Überinszenierung verzichten. Ergänzt wird die Kampagne durch plattformgerecht entwickelte Social Assets sowie analoge und digitale Motive. „Die Kampagne ist ein weiterer Meilenstein im Ausbau der Markenwelt von Veltins Lager“, so Fabian Veltins. Nachdem im vergangenen Jahr vor allem an Bildwelt, Tonalität und strategischem Kommunikationsleitbild gearbeitet wurde, ist dies nun der erste große filmische Aufschlag für die Marke.

Quelle: Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

Kampagne startet auf zahlreichen Plattformen

Die Hamburger Agentur Grabarz XCT übersetzt im neuen Spot das Produktversprechen von Veltins Lager direkt in ein Lebensgefühl. „Es geht um echte Momente, die sich nicht erklären müssen, sondern einfach gut sind – und mit Veltins Lager noch besser werden“, erklärt Mattes Hoffmann, CCO Grabarz XCT. „Veltins ist eine Marke mit Geschichte. Veltins Lager lädt ein, sie fortzuschreiben“, ergänzt Joe Fuchs, CEO Grabarz XCT. Die Ausspielung startet am 28.05. mit Fokus auf CTV und Social.

Quelle: Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG