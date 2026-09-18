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E-Bike Stadtführung durch Meschede am 3. Oktober 2026

Meschede mit „Rückenwind“ entdecken – dazu lädt die Tourist-Information Meschede am Samstag, 3. Oktober 2026, um 14:30 Uhr ein. Bei der geführten E-Bike-Stadtführung zeigt Gästeführer Thomas Kramer die Kreis- und Hochschulstadt aus einer anderen Perspektive.

18. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Tourist-Information Meschede

Meschede mit „Rückenwind“ entdecken – dazu lädt die Tourist-Information Meschede am Samstag, 3. Oktober 2026, um 14:30 Uhr ein. Bei der geführten E-Bike-Stadtführung zeigt Gästeführer Thomas Kramer die Kreis- und Hochschulstadt aus einer anderen Perspektive.

Die rund 16 Kilometer lange Tour führt in etwa zwei Stunden von der Innenstadt Meschedes vorbei an Hennedamm, Klausenkapelle St. Michael, Wasserschloss Laer, dem „Franzosenfriedhof“ und der Abtei Königsmünster. Mit E-Bikes erreicht man Orte, an denen man bei einer regulären Stadtführung zu Fuß nicht vorbeikommen würde.

Quelle: Anja Weims

Treffpunkt ist an der Tourist-Information Meschede (Le-Puy-Straße 6–8, am Bahnhof). Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Ein eigener Fahrradhelm und ein E-Bike/Pedelec sind mitzubringen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die Tour erst ab vier Personen stattfindet, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: Tourist-Information Meschede, Tel.: 0291-9022443 oder online unter www.hennesee-sauerland.de/e-bike-stadtfuehrung-meschede.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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