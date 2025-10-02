Dudelsack Workshop in Bad Fredeburg – noch Plätze frei

Der November steht an der Musikschule Hochsauerlandkreis mittlerweile traditionell auch im Zeichen des Dudelsacks.

Im Südwestfälischen Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg können Interessierte am 22. und 23. November 2025 das Hümmelchen, einen kleinen und leisen Renaissance-Dudelsack, im Anfängerkurs ganz unverbindlich kennenlernen und ausprobieren. Geleitet wird dieser Kurs von Benjamin Korb, Dudelsackbauer aus dem Odenwald, der seine Leihinstrumente für das Wochenende zur Verfügung stellt.

Ein eigenes Hümmelchen und erste Spielkenntnisse brauchen Teilnehmer, wenn diese sich für den Kurs für Fortgeschrittene bei Stefan Schramm anmelden möchten.

Im Ensemblekurs bei Daniela Heiderich wird Spielerfahrung vorausgesetzt, hier sind auch andere (leise) Instrumente sehr willkommen. Für alle drei Kurse gibt es noch freie Plätze.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.musikschule-hochsauerlandkreis.de/events/workshops oder 02961-943220.