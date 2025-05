„Du hast das Wort“: Jugend im Gespräch mit Lokalpolitik

Was bewegt die jungen Menschen in Arnsberg? Antworten auf diese Frage hat es vergangene Woche bei einer gemeinsamen Sitzung mit Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und 24 Jugendlichen aus der ganzen Stadt gegeben. Unter dem Motto „Du hast das Wort“ kamen die Teilnehmenden in der KulturSchmiede ins Gespräch. Das Ergebnis: Frische Ideen und neue Initiativen.



Zu Beginn begrüßte Chantal Krengel als Ausschussvorsitzende die Anwesenden und moderierte zusammen mit Lena Dettmer, Jugendhilfeplanerin bei der Stadt Arnsberg, und Christian Eckhoff, stellvertretender Jugendamtsleiter und Leitung des Familienbüros, die Veranstaltung.



Diese startete damit, dass gemeinsam die Themen erarbeitet wurden, die den jungen Menschen „unter den Nägeln brennen“. Daran anschließend tauschten sich fünf Kleingruppen über Möglichkeiten zur Jugendbeteiligung, Jugendräume, Angebote für Sport und Freizeit sowie Naturspielplätze aus. Dabei entwickelten sie einige neue Ideen für die Stadt.



„Es war beeindruckend zu sehen, wie engagiert und offen die Jugendlichen sich eingebracht haben. Wir haben heute gute Projektideen und Initiativen gemeinsam entwickelt an denen wir weiterarbeiten wollen“, betonte Chantal Krengel.



Dass dieser Beteiligungsworkshop, der erstmals durchgeführt wurde, der Beginn und ein Arbeitsauftrag für weitere Veranstaltungen sein soll, machte zum Schluss Christian Eckhoff noch einmal deutlich: „Wir nehmen die Ergebnisse nun mit, arbeiten sie auf und werden nach der Sommerpause in den Stadtteilen weitere Beteiligungsformate hierzu anbieten. Die beteiligten Jugendlichen werden hierzu wieder eingeladen. Weitere Interessierte sind aber ebenso willkommen. Wichtig ist uns, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen, ihnen das Wort zu geben und sie an Planungs- und Entscheidungsprozessen aktiv mitwirken zu lassen.“