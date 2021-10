DROOFF Kaminöfen – so gemütlich kann Klimaschutz sein

Draußen frostige Kälte. Drinnen prasselndes Feuer im Kaminofen. Wohlige Wärme, wie sie selbst die beste Heizung nicht erzeugen kann. Dazu ein gutes Buch – oder ein angenehmer Gesprächspartner -, ein warmer Kakao oder ein Glas Wein. Kann man Winterabende gemütlicher verbringen?

Wenn gerade Ihr Kopfkino angesprungen ist, sollten Sie nicht lange warten. Denn direkt vor Ihrer Haustür hat einer der Top-Kaminofenhersteller seinen Sitz. 20 Beschäftigte arbeiten derzeit am Briloner Firmenstandort und versorgen Kunden deutschlandweit über den Fachhandel oder vor Ort mit umweltfreundlichen Kaminöfen.

Große Ausstellung und Ofen-Outlet

Neben einer großen Ausstellung befindet sich in Brilon das beliebte DROOFF Ofen-Outlet mit über 100 2. Wahl-Geräten. „Dabei handelt es sich um neue Kaminöfen mit kleinen Schönheitsfehlern, Ausstellungstücke oder solche mit kleinen (bereits fachmännisch aufbereiteten) Transportschäden. Preisnachlässe von 30 – 70 % auf die Abholpreise sind möglich.“ so Thomas Mucha, Leitung Werksverkauf. „Neben einer professionellen Beratung profitieren unsere Käufer auch von einem kompetenten Kundendienst direkt vor Ort.“

Quelle: Droof Azubi für Lagerlogistik Fabian Hegel & Werksverkaufsleitung Thomas Mucha

Garantie und Ersatzteile

Fünf Jahre Garantie gibt es auf neue Kaminöfen, zwei Jahre auf Kaminöfen aus dem Outlet. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei ca. 20 Jahren. Ist ein Teil verschlissen, findet man im Briloner Lager schnell Ersatz und das noch viele Jahre nach dem Kauf.



Gelebter Klimaschutz

„Make fire. Save nature.“ lautet der Leitspruch des Unternehmens. Also Feuer machen, um die Natur zu schützen? Ein Widerspruch? Im Gegenteil. Dazu Jacqueline Frigger, Marketingleitung bei DROOFF: „Wir stecken mittendrin im befürchteten Klimawandel. Der Verzicht auf fossile Brennstoffe muss oberstes Umweltschutz-Ziel sein. Mit einem DROOFF Kaminofen heizt man sauber und klimaneutral. Unsere hochmodernen Feuerstätten bieten unseren Kunden und ihren Familien nicht nur eine Menge Spaß am Feuermachen, sondern auch das gute Gefühl, aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit unserer fortschrittlichen Verbrennungstechnik unterschreiten wir die gesetzlich zugelassenen Emissions-Grenzwerte deutlich!“

Außerdem gehört DROOFF zu den wenigen Herstellern, die eine innovative elektronische Abbrandsteuerung anbieten. Die fire+ Abbrandsteuerung nimmt dem Nutzer die manuelle Steuerung der Verbrennungsluft ab und informiert ihn über den perfekten Zeitpunkt zum Nachlegen. „Es werden weniger als halb so viele Emissionen ausgestoßen, wie gesetzlich zugelassen.“, so Jacqueline Frigger.

Quelle: Droof

Quelle: Droof

Im letzten Jahr wurde DROOFF als erster Kaminofenhersteller mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet. „Damit haben wir wirklich alle Register der innovativen Umwelttechnologie gezogen. Unser APRICA 2 hat die härteste Kaminofenprüfung in Deutschland bestanden“, erklärt Jacqueline Frigger und fügt noch hinzu: „Außerdem pflanzen wir für jeden verkauften Kaminofen einen Baum. Deutschlandweit, aber natürlich auch heimatnah, im „DROOFF-Wald“ am Borberg.“

Holzöfen im Trend

„Ein Kaminofen ist nicht mehr nur ein Kaminofen, sondern er ist ein Möbelstück und muss zur übrigen Einrichtung passen.“, betont Thomas Mucha, Leitung Werksverkauf. Deshalb bietet DROOFF eine facettenreiche Kollektion: Kaminöfen in verschiedenen Stahl- und Natursteinverkleidungen. In rund oder eckig. Sogar mit Drehfunktion, Panoramascheibe oder Ganzglasfront. Einige Modelle lassen sich über Eck stellen und mit einer Holz-Sitzbank ausstatten. Ein Kaminofen mit Backfach eignet sich perfekt für Rundum-Genießer, die sich einfach mal eine Pizza in den (Kamin-) Ofen schieben möchten.



Wer nicht länger auf gemütliche Kaminofenstunden verzichten möchte und gleichzeitig großen Wert auf umweltfreundliches Heizen legt, kann dank eines DROOFF Kaminofens beides miteinander verbinden …

DROOFF-Tipp: Bis Ende 2024 müssen alle Kaminöfen der Baujahre 1995 – 2010 ausgetauscht werden, die nicht mehr den Grenzwerten der 1. BImSchV entsprechen. Die gesamte Branche rechnet mit einem extrem hohen Austauschbedarf und mit entsprechend langen Lieferzeiten. Lassen Sie sich frühzeitig beraten und nutzen Sie die Rabatte im DROOFF Ofen-Outlet!

DROOFF Kaminöfen GmbH & Co. KG

Keffelker Straße 40

59929 Brilon

www.drooff-kaminofen.de

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 8 bis 17 Uhr

Sa: 9 bis 12 Uhr

Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin bei Thomas Mucha / Tel.: 0151 42423449