Drittes Mescheder Weltpokal-Turnier: Inklusives Fußballfest im Dünnefeld-Stadion

Das 3. Mescheder Weltpokal-Turnier findet am Donnerstag, 24. September, von 12 bis 17 Uhr im Dünnefeld-Stadion in Meschede statt. Das Motto spricht für sich: „Ein schönes Tor versteht jeder“. Alle Interessierten sind zu diesem Fußballturnier eingeladen. Für Essen und Trinken ist gesorgt: Es gibt Würstchen und Waffeln.

An diesem inklusiven Fußballgroßereignis nehmen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Gymnasiums der Stadt Meschede, Mitglieder der Torfabrik, sowie Mitarbeiter und Ratsmitglieder der Kreis- und Hochschulstadt Meschede teil. Es geht um Begeisterung, Leidenschaft für den Fußballsport, Miteinander und Beisammensein. Alle, die schon an den ersten beiden Weltpokal-Turnieren teilgenommen haben, sind wieder mit Begeisterung dabei.

Das erste Spiel wird um 12.30 Uhr angepfiffen. An das letzte Spiel, das gegen 15.30 Uhr abgepfiffen werden soll, schließt sich die Siegerehrung an. Danach wird noch ein wenig in gemütlicher Runde gefeiert. Alle Fußballinteressierten sind herzlich eingeladen.

Organisiert wird das Turnier vom Kreissportbund, dem Gymnasium der Stadt Meschede, der Torfabrik Meschede, dem SSV Meschede sowie der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Das Team des DRK Meschede unterstützt beim Weltpokal-Turnier wieder ehrenamtlich. Sponsoren sind die Sparkasse Mitten im Sauerland, der Lions-Club Meschede, Foto Sonntag, das Busunternehmen Knippschild und Sport Pilz.