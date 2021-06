Dritter bei den Deutschen und Nr. 1 in der Radsport-Bundesliga

Eslohe, 20.06. 2021: Das Team SKS Sauerland NRW hat bei den Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren am Samstag in Stuttgart triumphiert. In der Tages-Mannschaftswertung reichte ein starker 2. Platz um die Gesamtführung in der Radbundesliga zu übernehmen. In der Einzelwertung glänzte mit der Bronzemedaille Jon Knolle. Er führt jetzt ebenfalls die Gesamtwertung der Einzelfahrer in der Liga an. Der SKS Sauerland-NRW-Pilot musste sich in der U23 Kategorie lediglich dem Jumbo Visma Duo Michel Hessmann und Maurice Ballerstedt beugen. Der Erfolg wurde durch den 6. Platz von Johannes Hodapp komplettiert. Dieser liegt jetzt in der Bundesliga in ebenfalls guter Position auf Platz sechs. Das nächste Bundesliga-Rennen wird Anfang September das Mannschaftszeitfahren in Genthin sein. Mit den starken Zeitfahrern könnte das Team um den DM-Dritten Jon Knolle die Führung in der Radbundesliga weiter ausbauen.

Strassen DM entwickelt sich zum Ausscheidungsfahren

Nach den schnellen 30 Kilometern am Samstag mussten am heutigen Sonntag knapp 170 Kilometer durch die bergige Gegend vor Stuttgart absolviert werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein schneller und harter Schlagabtausch zwischen den deutschen World Tour Profis. Wie erwartet dünnte sich das Starterfeld von Runde zu Runde aus und am Ende beendeten nur 48 Fahrer das Rennen mit über dreitausend Höhenmetern. Bester Sauerländer wurde hier Johannes Adamietz auf Platz 19 vor Johannes Hodapp auf Platz 27. Lange lag eine Top 15 Platzierung für Bergfahrer Adamietz in der Luft. Erst in der letzten Runde konnte dieser dem hohen Tempo seiner Gruppe ab Platz 10 nicht mehr folgen. Trotzdem waren die Sauerländer zufrieden. „Johannes Adamietz kommt gerade erst aus seiner langen Verletzungspause nach der Türkeirundfahrt zurück. Unter normalen Bedingungen hätte er sicher an den Top 10 gekratzt“, so Team Trainer Wolfgang Oschwald nach der Hitzeschlacht. Deutscher Meister wurde Maximilian Schachmann vom Team Bora Hansgrohe, der jetzt im Meistertrikot zur Tour der France fährt.



Weitere Infos zur Rad-Bundesliga unter:

https://www.rad-bundesliga.net/männer/gesamtwertung.html

Quelle: Mario Stiehl – Aktion/Rennszene – Querformat – quer – horizontal – Event/Veranstaltung: Deutsche Meisterschaften – Strassenrennen – Elite Maenner – Gäufelden Öschelbronn to/nach Gäufelden Öschelbronn 30.5 km – Ort/Location: Öschelbronn Radrennbahn – Region: Baden-Württemberg – Land/Country: Deutschland/Germany – Datum/Date: 19.ß6.2021

Hier Jon Knolle vom Team SKS Sauerland NRW auf dem Weg zur Bronzemedaille in der Klasse U23 – Foto: Mario Stihl