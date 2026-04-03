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Dressurreiterin Sophia Gerlach

Die Marsberger Dressurreiterin Sophia Gerlach konnte sich mit ihrem Pferd Amaru 2025 bis in die schwere Klasse erfolgreich vorarbeiten, neben ihrem Lehramtsstudium für Sport und Deutsch.

3. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit
Dressurreiterin Sophia Gerlach

Quelle: Sophia Gerlach

Mit Amaru auf dem Weg nach oben

Mit starken Erfolgen im Dressurviereck hat sich die 24-jährige Sophia Gerlach aus Marsberg in den vergangenen Jahren bis in die schwere Klasse vorgearbeitet. Parallel zu ihrem Lehramtsstudium für Sport und Deutsch an der Universität Paderborn lebt sie ihre Leidenschaft für den Reitsport mit großer Disziplin, vor allem aber mit ganz viel Freude an der gemeinsamen Arbeit mit dem Pferd.

Zum Reiten kam sie durch ihre Familie. „Ich wollte schon als Kind immer nur am Stall sein“, erzählt sie. Aus ersten Wettbewerben, auf denen sie noch in der Führzügelklasse startete, entwickelte sich bald mehr. Ihr wichtigster Partner ist der elfjährige Wallach Amaru, den ihr Onkel gezogen hat. „Ich habe ihn selbst bis zur schweren Klasse ausgebildet“, sagt Sophia stolz. Damit gerechnet hatte sie am Anfang nicht, umso schöner, dass die beiden es gemeinsam inzwischen so weit geschafft haben.

2023 wurde sie Vize-Westfalenmeisterin der Jungen Reiter und für die Deutsche Jugendmeisterschaft nominiert. Es folgte die Verleihung des Goldenen Reitabzeichens in Münster, für Sophia ein emotionaler Höhepunkt: „Da träumt jeder Reiter von. Dass meine ganze Familie dabei war, war besonders schön.“

Ihr nächstes Ziel ist die U25-Tour. „Ich würde mich total freuen, wenn wir dafür nominiert werden.“ Ansonsten wünscht sie sich, dass sie und ihr Pferd gemeinsam weiter Erfahrungen sammeln, beide fit bleiben und sich die Freude am Sport bewahren.

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Nürnberger, Sonja

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