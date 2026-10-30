„Dreihundert Männer“: Buchvorstellung im Blauen Haus in Arnsberg

Am Dienstag, 10. November 2026, um 18:00 Uhr wird im Blauen Haus neben dem Sauerland-Museum in Arnsberg das Buch „Dreihundert Männer – Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter vorgestellt. Der Abend bietet einen Blick auf die Menschen und Netzwerke hinter der deutschen Industriegeschichte.

Wie entstand die wirtschaftliche Stärke Deutschlands? Wer stellte die Weichen, wer verfügte über Einfluss – und wie veränderte sich das Zusammenspiel von Unternehmen, Banken und Politik?

Konstantin Richter geht diesen Fragen in „Dreihundert Männer“ nach. Er verbindet die Geschichten bedeutender Unternehmer und ihrer Unternehmen zu einer Erzählung über den Aufstieg und Niedergang der sogenannten Deutschland AG. Dabei werden hinter wirtschaftlichen Entwicklungen persönliche Ambitionen, Verbindungen und Konflikte sichtbar.

Für das Sauerland, dessen Geschichte eng mit Handwerk, Industrie und Familienunternehmen verbunden ist, bietet das Buch besondere Anknüpfungspunkte. Es regt dazu an, über unternehmerische Verantwortung, wirtschaftlichen Wandel und die Grundlagen künftigen Erfolgs nachzudenken. Die gerade im Sauerland Museum gezeigte Ausstellung MACHERLAND bietet dazu ebenfalls reichlich interessante Informationen und Ausstellungsobjekte.

Die Buchvorstellung richtet sich an Leser, Geschichtsinteressierte und alle, die sich mit der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschäftigen.

Termin: Dienstag, 10. November 2026, 18:00 Uhr – Eintritt: 10 € VVK, 12 € Abendkasse, Vorverkauf an der Museumskasse oder über Eventim (zzgl. Gebühren)

Ort: Blaues Haus, neben dem Sauerland-Museum, Arnsberg

Buch: Konstantin Richter, „Dreihundert Männer“, Suhrkamp Verlag