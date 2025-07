Dreifachsieg für Sauerländer Radsportteam

Foto: Miguel Heidemann, Felix Groß und Moritz Binder (v. li.) sorgten für einen REMBE | rad-net-Dreifachsieg in der Einerverfolgung. Foto: Mareike Engelbrecht

Das Team REMBE | rad-net ist mehr als erfolgreich in die Deutschen Bahn-Meisterschaften gestartet. Zum Auftakt feierte die sauerländische Mannschaft einen Dreifachsieg in der Einerverfolgung – angeführt von Titelverteidiger Felix Groß.

In der Qualifikation fuhr Miguel Heidemann in 4:19,583 Minuten die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Felix Groß (4:21,144), sodass sie Gold und Silber unter sich ausmachten. Als Vierter der Vorrunde erreichte Moritz Binder (4:22,088) das Kleine Finale um Bronze gegen Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek).

Der Endlauf war zunächst sehr ausgeglichen, doch schließlich konnte sich Groß dann doch deutlich absetzen und gewann bei hochsommerlichen Temperaturen um die 40-Grad-Marke in 4:17,640 vor Heidemann (4:21,174). «Heute war es tatsächlich grenzwertig mit der Hitze. Ich bin da zwar nicht so empfindlich, hatte aber eine Körpertemperatur von 41 Grad bei meinem Rennen», sagte Groß. Die Titelverteidigung hatte für den Leipziger darüber hinaus großen Stellenwert: «Ich bin im Frühjahr viel krank gewesen, deshalb tut mir die Goldmedaille gut.» Im Kleinen Finale ließ Binder seinem Konkurrenten keine Chance, kam ihm immer näher und gewann am Ende in 4:16,419 Minuten mit deutlichen acht Sekunden Vorsprung vor Teutenberg.

Außerdem wurde heute das Ausscheidungsfahren ausgetragen. Dort belegte Roger Kluge als bester REMBE | rad-net-Fahrer den fünften Platz, während Europameister Tim Torn Teutenberg vor Tobias Müller (Wanty-Nippo ReUz), der im vergangenen Jahr noch die Farben von REMBE | rad-net trug, gewann.

Morgen steht die Mannschaftsverfolgung auf dem Programm, wo das Team REMBE | rad-net entsprechend der Favorit ist. Außerdem bestreiten Felix Groß und Moritz Binder das 1000-Meter-Zeitfahren; Roger Kluge, Benjamin Boos und Felix Groß treten darüber hinaus im Zweiermannschaftsfahren an.



