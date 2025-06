Drei unvergessliche Konzertabende in Winterberg

Sparkassen Open Air-Festival 2025

Es darf wieder gemeinsam gefeiert, getanzt, gesungen, gelacht und geklönt werden. Vom 23. Juli bis zum 6. August lädt der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern gemeinsam mit der Sparkasse Mitten im Sauerland alle Einwohner und Gäste gleichermaßen erneut zum seit vielen Jahren beliebten „Sparkassen Open Air“ ein! Ein musikalisches Highlight, das die Sommerabende an drei aufeinander folgenden Mittwoch-Abenden in Winterberg mit erstklassiger Live-Musik und einem einzigartigen Konzept bereichert. Die Gäste erwarten wie in den vergangenen Jahren mitreißende Konzerte im Aktiv- und Vitalpark ein geselliges Miteinander und kulinarische Spezialitäten.

Hochkarätige Bands für einzigartige Konzerterlebnisse

„Wir freuen uns sehr auf unser Festival 2025. Mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken aus dem Eventkalender. Dafür gebührt vor allem den Besuchern, die jedes Jahr gerne in den Aktiv- und Vitalpark kommen, als auch allen Beteiligten in der Organisation und Durchführung unser großer Dank. Einheimische aus Winterberg, seinen Dörfern und der gesamten Region sowie viele Gäste lassen sich diese besonderen Konzerte an lauwarmen Sommerabenden nicht entgehen. Wir sind uns sicher, dass das Sparkassen Open Air 2025 erneut ein großartiger Erfolg wird“, sagen die Stadtmarketing-Geschäftsführerin Nicole Müller und Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann.

Den Auftakt macht am 23. Juli die gefeierte Irish-Folk-Band The Stokes, die mit authentischen Klängen und traditionellem Singalong das Publikum begeistert. Von der Fachpresse als „die Einzigen legitimen Nachfolger der Dubliners“ gehandelt, haben die drei Barden der „Stokes“, die sich unaufhörlich gegen die Verramschung der irischen Folklore zur Massenware stemmen, fast zwei volle Jahrzehnt erreicht. Sie mögen es ursprünglich ohne popige Schnörkelei oder Mainstream-Variationen mit harmonischer Aufbereitung für den Allerweltsgeschmack. Eben Irish Folk in Reinform.

Am 30. Juli stehen Concorde auf der Bühne und sorgen mit ihren energiegeladenen Songs für eine mitreißende Atmosphäre. Geboten wird Gesang auf internationalem Niveau und jede Menge Interaktion mit dem Publikum. Die Musiker wählen ein fein abgestimmtes Top-Programm für die jeweilige Veranstaltung aus. Von Partyschlagern bis hin zu den aktuellen Charthits werden sie auch in Winterberg ein breites Repertoire in höchster Qualität präsentieren.

Den krönenden Abschluss bildet am 6. August Second Hand, die mit ihren Coversongs und musikalischen Überraschungen ein breites Publikum begeistern werden. Die erfahrenen Musiker präsentieren eine Mischung aus angesagten Hits der 80er/90 Chart-Hits. Linkin Park, Gloria Gaynor, Müller-Westernhagen, BAP, Nena, Toten Hosen, Die Ärzte, Billy Idol, Anastacia und mehr…bis zu 4 Stunden Programm, das keine Wünsche offenlässt. Bekannte Künstler wie zum Beispiel Guildo Horn, Olaf Henning, Luxuslärm oder Extrabreit nahmen ebenfalls schon die Dienste der Band in Anspruch.

Nachhaltiges Getränkekonzept und starke Partner

In diesem Jahr setzen die Festival-Organisatoren auf das altbewährte Becherkonzept. „Für 5 Euro können die Besucher wieder einen wiederverwendbaren Festivalbecher erwerben, der an allen drei Abenden genutzt werden kann. Die Getränke werden nur in diese Becher ausgeschenkt, sodass das Konzept aktiv zur Müllvermeidung beiträgt. Die Zahlungsmittel bleiben die bekannten Wertchips“, erklärt Nicole Müller. Wer seinen Becher vergisst, muss einen neuen Becher erwerben.

Den Ausschank übernimmt traditionell die Familie Korn, während die Verpflegung erstmals vom Irish Pub bereitgestellt wird – eine perfekte Ergänzung insbesondere für den ersten Festivalabend. Zudem dürfen sich die Gäste an allen drei Abenden auf Cocktails von Buket freuen.

Dank an Sponsoren und Unterstützer

Ohne die großzügige Unterstützung zahlreicher Sponsoren wäre dieses Festival nicht möglich. „Unser besonderer Dank gilt der Sparkasse Mitten im Sauerland, Veltins, westenergie, Radio Sauerland sowie unserem heimischen Premiumpartner 3WERK Haustechnik GmbH & Co. KG. Zudem danken wir vielen weiteren regionalen Unternehmen, die durch ihr Engagement diese Eventreihe unterstützen“, so Nicole Müller und Michael Beckmann, die beide den Startschuss herbeisehnen. Mit hochkarätigen Künstlern, einem nachhaltigen Veranstaltungskonzept und einem breiten kulinarischen Angebot werde das „Sparkassen Open Air“ auch 2025 ein unvergessliches Sommerhighlight für Winterberg, seine Einwohner und Gäste.