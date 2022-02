Drei Top Ten Platzierungen für das SARIS ROUVY Sauerland Team

Nun geht es weiter zur Tour of Ruanda

Zuvor sorgte der Wahl- Sauerländer Abram Stockman für Spannung und fuhr bis zehn Kilometer vor dem Ziel mit zwei weiteren Fahrern vor dem Feld her. “Der Etappenverlauf heute war eher unspektakulär. Dass wir im Finale mit Abram noch mal einen Fahrer in einer Gruppe hatten, war natürlich super mit der TV-Präsenz und hat uns bei der Arbeit entlastet“, berichtete Per Christian Münstermann nach dem Rennen. Für Münstermann reichte es am Ende für einen beachtlichen 13. Platz.

Mitten im Finale sorgte ein Sturz vom Nordenauer Lennart Voege für einen Schreckmoment. Glücklicherweise konnte dieser das Rennen unverletzt beenden. “Unserem Gestürzten geht es soweit gut“, berichtete der Münstermann weiter. Insgesamt habe die Zusammenarbeit in der Zielanfahrt sehr gut funktioniert. “Die letzten zwei Kilometer Ziel waren aber wieder hektisch, da haben wir uns auch etwas verloren. Ich habe mir ein Hinterrad gesucht, bin sturzfrei durchgekommen und am Ende ist ein Top-15-Resultat herausgesprungen“, erklärte Münstermann.Sieger der letzten Etappe der Tour of Antalya wurde der Italiener Jakub Mareczko.

Die Gesamtwertung entschied der Däne Jacob Madsen für sich. Für Jon Knolle, Johannes Adamietz, Per Christian Münstermann, Johannes Adamietz, Abram und Michiel Stockman geht es morgen weiter nach Ruanda. Dort startet am kommenden Sonntag die Tour of Rwanda über 7 Etappen. Für die ebenfalls in der Türkei gestarteten Lennart Voege, Evan Russel und Julian Borresch steht erst einmal eine kurze Pause in der Heimat an. Ende Februar starten sie dann bei der Istrien Spring Trophy in Kroatien.