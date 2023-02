Drei Podestplätze für Sauerländer Nachwuchs-Biathleten bei den Deutschen Meisterschaften

Zum Höhepunkt der Saison nahmen die Biathleten des Stützpunktes Winterberg an den Deutschen Meisterschaften am Notschrei/Schwarzwald teil. Vitus Vonnahme (SC Neuastenberg-Langewiese) holte sich im Einzel in seiner Altersklasse J17 die Silbermedaille. Nur ein Wimpernschlag (0,3 Sekunden) trennten ihn vom Meister-Titel.